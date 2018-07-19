En iyi tatil hava yolu seçildi

HAVACILIK konusunda uzmanlaşmış piyasa araştırma enstitüsü Skytrax tarafından yapılan araştırmaya, dünya çapında 160'tan fazla ülkeden yaklaşık 20 milyon yolcu katıldı. SunExpress, 'Yolcunun Seçimi' olarak da bilinen Skytrax'in tatil hava yolu kategorisinde dünya sıralamasında 5'inciliğe otururken, Türkiye'nin de en iyi tatil hava yolu olarak ödüllendirildi. Anket, Skytrax tarafından gerçekleştirildi, kabin içi servisler ve havalimanlarındaki hava yolu hizmetleri değerlendirildi. Skytrax 1999 yılından bu yana her yıl bu anketi düzenlemeye devam ediyor.