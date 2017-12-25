En düşük işgücü maliyeti turizmde

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin işgücü maliyet istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, en düşük işgücü maliyeti ve brüt ücret konaklama ve yiyecek hizmeti, en yüksek işgücü maliyeti ve brüt ücret ise finans ve sigortacılık sektöründe.

ORTALAMA 'MALİYET' 3 BİN 991 LİRA

Türkiye'de istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir uygulanan İşgücü Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 3 bin 991 TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2012 yılında 2 bin 680 TL idi.

EN YÜKSEK 'MALİYET' FİNANS VE SİGORTACILIKTA

Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 8 bin 5 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 7 bin 538 TL ile bilgi ve iletişim ve 6 bin 87 TL ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleri izledi. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 2 bin 963 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 2 bin 992 TL ile inşaat ve 3 bin 283 TL ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti. Konaklama ve yiyecek sektöründeki aylık brüt ücret ise 2 bin 353 TL olarak istatistiklere geçti.