 'En büyük tanıtım demokrasi'

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi ve Alanya dostu duayen turizmci Hüseyin Baraner, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarının Türk turizmine etkisini değerlendirdi. Baraner, "Yapılan yerel seçimlerde alınan sonuçlara göre tüm Türk destinasyonlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kazanması, Türk turizmine olan bakışı da değiştirecektir. Yerel seçim sonuçları, turizm üzerinden yapılan siyasi rekabeti de arttıracaktır. Zaten yeni bir yapılanma içerisine giren Türk turizmi bugünden itibaren dünyadaki müşteri talepleri doğrultusunda doğa ile iç içe, sahici ve yerel ürünlerle donanmış, mutluluk ve umut veren, demokrasiyi benimsemiş destinasyonların daha çok ön plana çıkacağı, daha rekabetçi ve zamana uygun olarak bir yarış başlayacaktır. Yerelde her beyin, her fikir önemlidir anlayışına bağlı olarak mikro ve orta boy projeler ile Türk turizmi yeniden donatılacak ve güçlendirilecektir. Turizmde en büyük tanıtım demokrasidir, insanların özgür ifadesidir. Bunun üstünde hiç bir tanıtım yoktur. Bu seçim, Türkiye'de demokrasinin olduğunu, seçimlerin demokratik olduğunu ve Türk insanının ne kadar büyük bir oranda seçimlere katılıp oy kullandığını göstermiştir. Bizim bundan sonraki hedefimiz, Türkiye'de bir liyakat yarışını başlatmak ve yeni, kalıcı, ahlaklı, temiz, sürdürülebilir bir ürün anlayışı ile Türk turizm sektörü olarak milli ekonomimize daha büyük katkı sağlayacak yeni bir turizm oluşumuna sımsıkı sarılmak, el ele vererek Türkiye'yi daha ileriye taşımak ve dünyadaki itibarımızı arttırmaktır" dedi.

