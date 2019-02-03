EMITT’e kaç ülkeden kaç firma katıldı?

BU yıl 94 ülkeden 1.100 ana firmayı (alt katılımcılarla toplamda 5 bin 602 firma) ağırlayan EMITT, turizm sektörüne yön veren konu ve konuklarla ikinci gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ederken stantlardaki aktiviteler de renkli görüntülere sahne oluyor.



DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA PROFESYONELLER GELDİ

EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın katılımcı sayısı geçen yıla oranla yüzde 25 artış göstermeyi başardı. Bu sene Brezilya, Japonya, Çin Gürcistan, Güney Kore, Güney Afrika, Azerbaycan, Küba, Makedonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Özbekistan, Nepal, Hindistan, KKTC, Bulgaristan, Lübnan, Maldivler, Moğolistan, Kosova, Filistin, Sırbistan, Kırgızistan ve İran gibi ülkelerin katılımlarının yanı sıra Endonezya ve Malta bakanlık düzeyinde katılıyor. Ayrıca Finlandiya, Polonya ve Tayland’dan yeni firmalar fuarda ilk defa katılımcı olarak yer alıyor. Turizm sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonelleri ile buluşturma geleneği bu yıl da sürdürülüyor. Bu kapsamda Hosted Buyer (davetli tur operatörü) programı düzenleniyor. Program kapsamında fuarda bu yıl 100’ün üzerinde ülkeden 700’e yakın davetli tur operatörü ağırlanıyor. Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinden firmalar EMITT’e yoğun ilgi gösteriyor.



TURİZM SEKTÖRÜNE DAİR HER ŞEY EMITT’TE

Dört gün boyunca sürecek fuarda, farklı sektörlerin önde gelen isimleri birbirinden farklı konuları masaya yatırıyor. Turizm yol haritası, turizm ekonomisi, turizmdeki canlanmayı kalıcı kılmak için atılması geren adımlar, geleceğin turizmine dair öngörülerde bulunuluyor. Fuarın ilk günü Gazeteci, Televizyoncu, Ekonomi Yorumcusu Emin Çapa ‘Türkiye’yi Turizm mi Kurtaracak?’ başlıklı konuşmasında turizmdeki canlanmayı kalıcı kılmak ve itici güç olarak kullanabilmemiz için atılması gereken adımları dile getirdi. Çapa ayrıca, karşılaştırmalı veri analizlerini, turizmin diğer ülkeler ile bağlantısını ve diğer sektörlerle ilişkisini bu oturumda değerlendirdi.