EMİTT fuarı Alanya çoşkusuyla sona erdi

Kübra DUMAN

DÜNYANIN en önemli 4 turizm fuarı içinde gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) tamamlandı. 4 gün süren fuarı Yeni Alanya’ya değerlendiren sektör temsilcileri, iç pazarın önemine vurgu yaparken, maliyet artışlarına dikkat çektiler.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen ve İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan EMITT dün kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Fuarda Alanya, 64 metrekarelik özel tasarım stant ile tanıtıldı. Alanya standını ziyaret eden misafirler için soru-cevap aktivitesi yapıldı. Misafirler fanus içerisinden Alanya soru kartlarını çekerek bölge hakkındaki sorulara yanıt aradı. İnternet mecrasının kullanımının serbest olduğu etkinlikte sorulara doğru yanıt veren misafirlere Alanya’ya özgü çeşitli hediyeler verildi. Alanya muz lifiyle hazırlanan objeler ise İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü.

ALTİD: İÇ PAZAR AZALACAK

EMITT’e 23’üncü kez katıldıklarını söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili "Başından beri Alanya olarak bu fuara katılıyoruz. Dünyada da 4 büyük fuar içerisinde kabul edilen bir fuar EMITT. Binin üzerinde katılımcı ve 60 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Alanya adına, iç pazardaki dinamik adına önemli bir yere sahip" dedi.

Maliyet artışlarına dikkat çeken Sili "Görünen o ki 2019 iç pazar açısından belirli bir oranda azalma gibi bir beklenti arz ediyor. Maliyetlerin artmasıyla birlikte belirli bir daralma öngörülüyor. Fakat bu durum iç pazarın önemini azaltmıyor. İç pazar bizlerin olmazsa olmazı. Alanya bölgesi olarak mutlaka belirli bir kontenjan ayırmaya devam edeceğiz. Alanya, her zaman olduğu gibi büyük ilgi gördü. Önümüzdeki sezonda da iç pazardan hak ettiğimiz payı alacağız" diye konuştu.

‘İÇ PAZARA SIRTINIZI DÖNMEYİN’

Alaiye Otel Genel Müdürü Selim Soylu ise “Kriz dönemlerinde Alanya turizmine stepne olan iç pazara sahip çıkmalıyız” diyerek başladığı değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü: EMITT 2019 güzel geçti bizim açımızdan. Özellikle farklı ülkelerden ziyaretçileri görmek bizi memnun etti. Nijerya’dan bile insanlar standımıza gelerek bizimle çalışmak istediklerini söylediler ve bilgi aldılar. İç pazar çok güçlü bir pazar, sahip çıkılması gereken bir pazar. Bu sene Avrupa’dan, Almanya’dan iyi rezervasyonlar geleceği düşünülerek, iç pazara önem veren arkadaşlar kontenjan sıkıntısı yaşayacakları düşüncesiyle tedirginlik yaşıyorlar. Benim meslektaşlarımdan ricam bu pazara sırt dönülmemesi. Krizlerde bize stepne olan pazar, iç pazar unutulmasın. Dengelememiz lazım, hep söylüyoruz ürün çeşitliliği, portföy çeşitliliği önemli diye. Veriler çok güzel, yabancı operatörlerle yaptığımız görüşmeler olumlu. Türk turizmi adına 2019 turizmi iyi gidiyor şu an göründüğü kadarıyla. Tek tedirginlik veren konu maliyetler. Maliyetler artacak mı, azalacak mı, sabit mi kalacak? Onun dışında ilgi ve rezervasyon talepleri çok iyi. Türkiye isminin algısı, psikolojisi son derece olumlu. Avrupa’dan ve Rusya’dan da yoğun talep geliyor."

‘ACENTELERİN TÜRKİYE TALEBİ YÜKSEK’

Fuara Bizimtransfer CEO’su Halil Yıldırım ile birlikte katılan Bizimtransfer Satış ve Pazarlama Müdürü Davud Nasibov, bu yıl ilk kez katıldıkları fuarın çok iyi geçtiğini söyledi. Nasibov, “İlk senemiz olmasına rağmen yoğun bir talep aldık. Özellikle dış acentelerden. Türkiye talebi oldukça yüksek. EMITT’te yaptığımız görüşmeler 2019 için turizm beklentilerinin çok yüksek olduğu yönünde. Bunu gelen taleplerde de görebiliyoruz. Bu yıla kadar Antalya bölgesinde hizmet veren şirketimiz artık İzmir’de de faaliyet gösterecek” dedi.

‘OTEL SEÇİMİNDE KADINLAR SÖZ SAHİBİ’

Shimdigo Turizm Acentesi Yurtiçi Pazarlama Müdürü Merve Tüfekçi Özkefe de tercihler ve satışlar hakkında bilgiler verdi. İç pazarda satışların Antalya özelinde Alanya’dan başladığını söyleyen Özkefe “Antalya bölgesinde en fazla Kemer ve Alanya talep görüyor” dedi. Orta sınıf otelin fazlalığı sebebiyle ailelerin Alanya’yı tercih ettiğinin altını çizen Özkefe “Çocuklu ailelerin tercihi ‘Herşey Dahil’ sistem. Büyük oda ve açık büfe öncelikler arasında. Aile gruplarında kadınlar otel seçimine kesinlikle yön veriyor” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 21:31