EMITT 100 ülkeden 900 davetliyi sektörle buluşturacak

KISA adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 23’ncüsü 31 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü’nde TÜYAP’ta yapılacak.

2018’de katılımcı bazında %55 büyüme kaydeden EMITT, tırmanışa geçen turizm sektöründe ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlamaya devam ediyor.

Dünyanın her yerinden davetli 900 tur operatörü

Türkiye’nin yabancı turistler için yeniden bir marka destinasyonu haline geldiğini söyleyen ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın; “ 23’ncü EMITT’e yurtdışından rekor düzelde katılım var. Katılıcılara birbirinden yararlı içerik ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Travel Shop Turkey işbirliği ile gerçekleşen hosted buyer (davetli tur operatörü) programında bu yıl Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika kıtaları dahil 100’den fazla ülkeden 900’e yakın davetli tur operatörü ağırlanacak” dedi.



Sektörün nabzı, turizmin aynası

Ülke turizmi ve EMITT arasında bir paralellik olduğunu belirten Aydın şunları söyledi:

“2018’in Ocak ayında düzenlediğimiz fuarda ülke turizmindeki büyüme ile EMITT arasındaki ilişkiyi bir kez daha çok net bir şekilde görme imkanımız oldu. Ocak 2018’de 22’incisini düzenlediğimiz EMITT’te 85 ülkeden 1.065 katılımcı ve 54.364 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attık. Turizm sektöründe 2017 yılında gözlemlenen hareketlenme EMITT’te de kendini gösterdi ve son fuarımızda katılımcı bazında %55 büyüme kaydettik. Bu büyüme 2018’de turizm sektörü için hızlı bir yükselişin de önceden habercisi oldu ve bugün gelinen noktada sektörün hızlı bir büyüme grafiği yakaladığına hep birlikte tanıklık ettik.”



Rekor katılım isteği

EMITT’in yalnız Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi olduğunu dile getiren Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fuara daha dört aydan fazla süre olmasına rağmen katılımcı sayımızı geçen yıla oranla yüzde 45 artırmayı başardık.

Turizm sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonelleri ile buluşturma geleneğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Bu kapsamda Hosted Buyer (davetli tur operatörü) Programı düzenliyoruz. Program kapsamında fuarda bu yıl 100’ün üzerinde ülkeden 900’e yakın davetli tur operatörünü ağırlayacağız. 2018’in Ocak ayındaki fuarda 7.000’in üzerinde onaylanmış randevu ile bir dünya rekoruna imza atmıştık. Yeni yatırımlara ve yeni iş birliklerine vesile olan programımızda bu yıl bu sayının da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinden firmalar EMITT’e yoğun ilgi gösteriyor ve programımıza başvuruda bulunuyor.