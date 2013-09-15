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Ek sefer koydular

Avrupalı tur operatörleri Alltours ve Bentour, Sonbahar için Antalya'ya sefer sayılarını arttırdılar

Ek sefer koydular

Avrupalı tur operatörleri Alltours ve Bentour, Sonbahar için Antalya'ya sefer sayılarını arttırdılar

15 Eylül 2013 Pazar 23:56
Ek sefer koydular
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AVRUPA’DA sonbahar tatili yaklaşırken tur operatörleri de sonbahar programlarında son düzenlemeleri yapmaya başladılar. Almanya seyahat pazarının 5. büyük tur operatörü Alltours ve İsviçre merkezli Türkiye spesiyalisti tur operatörü Bentour Swiss sonbahar için Antalya’ya ek seferler koydular. Sonbahar ve kış için Antalya’ya ek seferler açıklayan Alltours, Corendon Havayolları ile Köln, Düsseldorf ve Hannover’den uçacak. Alltours ayrıca 3 ve 17 Kasım ile 4 Ocak’ta Düsseldorf’tan Antalya’ya uçacak. Köln’den ise 21 Ekim’de Antalya’ya ek sefer koyan Alltours, Hannover’den ise 6 Ekim’de ek seferle uçacak.
BENTOUR’DAN TOPLAM 9 EK SEFER
İsviçre’deki Türkiye spesiyalisti tur operatörü Bentour Swiss ise ek seferler kapsamında Almanya’nın Dresden kentinden Antalya’ya 18 Ekim–1 Kasım arasında Cuma günleri Freebird Havayolları ile uçacak. Bentour Swiss ayrıca, 29 Eylül–3 Kasım arasında İsviçre’nin Basel kentinden Antalya’ya Pazar günleri Airberlin/Belair havayolu ile uçacak. Bentour Swiss 27 Eylül’de de İsviçre’nin Zürih kentinden Antalya’ya Edelweiss/Tailwind havayolu şirketi ile sefer gerçekleştirecek.
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Son Güncelleme: 15.09.2013 23:57
Anahtar Kelimeler:
AvrupaEK SEFERAntalyaALTOURSBENTOUR
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