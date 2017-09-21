Dünyanın en zor geçidi!

DERİN bir vadiye bakan, sarp kayalıklarla sarılı, içinde çok sayıda mağarayı da barındıran Jianmen Geçiti, tarihsel öneme de sahip.

Üç Krallar Dönemi olarak adlandırılan dönemde, Zhuge Liang tarafından keşfedilen bu geçit, zaptedilmesi kolay, geçmesi zor olarak ünlenmiş.

Ve Sichuan bölgesini ele geçirmek isteyenlere mezar olmuş.

Dajian Dağı ile Xiaojian Dağı arasında bulunan geçit, günümüzde turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir seyahat rotası.

Bölgede zirveye teleferikle ulaşmak mümkün.