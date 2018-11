Dünyanın en iyi HD otellerinden biri Alanya'da

TRİPADVİSOR'UN müşteri değerlendirmeleri ve yorumları üzerinden yaptığı belirlemede, ödenen her kuruşun karşılığını verdiği iddia edilen dünyanın en iyi 25 oteli, her şey dahil en iyi 25 otel ve tatil köyü ile genel anlamda en iyi 25 otel sıralandı. Antalya'dan dünyanın en iyi otelleri listesine giren üç otel de her şey dahil kategorisinde seçildi. Bu kategorideki listede 15'inci olan Manavgat'ın Titreyengöl mevkisindeki Voyage Sorgun Hotel, 19'uncu sırada Alanya, İncekum'da bulunan Pegasos Royal Hotel ve Aksu ilçesi Kemerağzı mevkiindeki Liberty Hotels Lara yer aldı.