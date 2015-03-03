Dünyaca ünlü köyün ismi değiştirilecek

FETHİYE Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısı için Belediye Başkanı DP’li Behçet Saatcı başkanlığında toplandı. Meclis, Yörük Türkmen araştırmacısı ve sosyal bilimler öğretmeni Eren Fehmi Eroğlu’nun, Kayaköy adının ’Kayı’ olarak değiştirilmesini öngören dilekçesini görüştü. İmar ve Diğer İşler Komisyonu tarafından incelenen ve referandum yapılması önerilen dilekçe, mecliste yeniden ele alındı.



'TURİZM AÇISINDAN OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURABİLİR'







CHP’li meclis üyesi Zafer Doğan, Kayaköy’ün tüm dünyada bilinen bir ad olduğunu belirterek, ad değişikliğinin turizm açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Konuşmaların ardından oylamaya sunulan referandum kararı Fethiye Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre daha sonra belirlenecek bir tarihte Kayaköy’ün adının ’Kayı’ olarak değiştirilmesi için 500 nüfuslu Fethiye’nin Kayaköy Mahallesi’nde referandum yapılacak.

'KAYI' ADINI ARAŞTIRMACILAR ORTAYA ATTI

Osmanlı arşivlerinde ’Kayı’ adında Türk köyü olduğu iddiasını ortaya attı. Köyün çevresindeki ev ve cami kalıntılarıyla mezar taşlarında ’Kayı’ damgasına rastladıklarını belirten araştırmacılar, bölgede Rumlardan önce Türklerin yaşadığını öne sürdü. Kayaköy’ün adının ’Kayı’ olarak değiştirilmesi için geçen Şubat ayında başlatılan imza kampanyasında ise yaklaşık 5 bin imza toplandı.





Geçen günlerde Yörük Türkmen araştırmacısı ve sosyal bilimler öğretmeni Eren Fehmi Eroğlu, Genel Türk Tarihi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gökçe ve Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Rum köyü olarak bilinen Kayaköy’ünarşivlerinde ’Kayı’ adındaolduğu iddiasını ortaya attı. Köyün çevresindeki ev ve cami kalıntılarıyla mezar taşlarında ’Kayı’ damgasına rastladıklarını belirten araştırmacılar, bölgede Rumlardan önce Türklerin yaşadığını öne sürdü. Kayaköy’ün adının ’Kayı’ olarak değiştirilmesi için geçen Şubat ayında başlatılan imza kampanyasında ise yaklaşık 5 bin imza toplandı.

70 BİN TURİST ZİYARET EDİYOR

1923 yılındaki mübadeleyle Rumların Yunanistan’a göç etmesinin ardından boşalan Kayaköy Mahallesi’ndeki tarihi taş evler 92 yıldır hayalet kent görünümünde duruyor. Rumların göç etmesinden sonra tarihi evlerin bulunduğu alanın dışında yeni yerleşim alanları oluşurken, burada yaklaşık 500 kişi halen yaşamını sürdürüyor. Kayaköy’ü yılda yaklaşık 70 bin turist ziyaret ediyor.



