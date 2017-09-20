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Dünya turizminin kalbi Çin'de atıyor

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Çin’de gerçekleştirilen UNWTO 22. Genel Kurulu’na katılarak ikili istişarelerde bulundu

Dünya turizminin kalbi Çin'de atıyor

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Çin’de gerçekleştirilen UNWTO 22. Genel Kurulu’na katılarak ikili istişarelerde bulundu

20 Eylül 2017 Çarşamba 21:20
Dünya turizminin kalbi Çin'de atıyor
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Çin’e giden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) temsilen Bağlı Ülkeler Yönetim Kurulu Üyesi olarak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Genel Kurulu’nda yer aldı. Çin’in Chengdu şehrinde gerçekleştirilen ve 130 ülkeden bin 300’den fazla delegenin katılım gösterdiği UNWTO 22. Genel Kurulu açılışında yer alan Osman Ayık, UNWTO Genel Sekreteri Talep Rifai ile de bir araya geldi.
'ÇİN BİZİM İÇİN AVANTAJ'
Başkan Osman Ayık, Çin’de çeşitli ülke ve turizm örgütü temsilcileri ile de temaslar kurdu. Ayık ayrıca, Çin’de '2018 Türkiye Turizm Yılı' ilan edilmesi nedeni ile de görüşmelerde bulundu. Çin ve UNWTO Genel Kurulu hakkında açıklamalar yapan Başkan Ayık, “Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş liderliğindeki Türkiye heyeti ile Çin’e giderek UNWTO’nun 22. Genel Kurulu’na katılım gösterdik. Bu kapsamda birçok ülkenin temsilcileri ile de bir araya gelme fırsatımız oldu. Ayrıca Çin’de 2018 yılının 'Türkiye Yılı' olması nedeniyle de görüşmelerde bulunduk. Türkiye ve Türkiye turizmini Çin’de temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dünya turizminde söz sahibi olması bizleri ayrıca gururlandırmıştır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜROFED Başkanı Osman Ayıkçin
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