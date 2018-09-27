Dünya turizminin 2017 rakamları

DÜNYA Turizm Örgütü’nün hazırladığı ‘2018 Turizm Özetleri’ raporu, turizm sektörünün dünya ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğu gözler önüne seriliyor. Rapora göre turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10’una, küresel ticaretin yüzde 7’sine ve her 10 istihdamdan birine tekabül ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre raporda, 2017 yılında tüm turist geliş paylarında yüzde 51 ile Avrupa birinci, Asya-Pasifik yüzde 24 ile ikinci sırayı aldı. Bunları Amerika kıtası yüzde 16 ile üçüncü, yüzde 5’le Afrika dördüncü ve yüzde 4’le Ortadoğu bölgesi beşinci sırada takip etti. Toplam sayısı ise 1.3 milyar kişiyi aştı.

Hangi kıta, ne kadar turist ağırladı?

Rapora göre Avrupa’yı 671 milyon, Asya-Pasifik’i 324 milyon, Amerika’yı 207 milyon, Afrika’yı 63 milyon ve Ortadoğu’yu 58 milyon turist ziyaret etti. Rapora göre tüm seyahat imkanları göz önüne alındığında havayolu yüzde 57 ile ilk sırada. Havayolunu yüzde 37 ile karayolu, yüzde 4 ile denizyolları ve yüzde 2 ile demiryolu takip etti.

Turistlerin, yüzde 55’i eğlence ve istirahatı, yüzde 27’si akraba ziyareti ile sağlık ve dini fırsatları, yüzde 13’ü profesyonel iş imkanlarını turistik faaliyet gerekçeleri olarak tanımlarken, yüzde 6’sı seyahat amacını belirtmedi. Rapora göre Çin, dünya turizm harcamalarında 258 milyar dolarla açık ara lider konumda. Çin’i 135 milyar dolarla ABD, 84 milyar dolarla Almanya, 63 milyar dolarla İngiltere ve 41 milyar dolarla Fransa takip ediyor.A