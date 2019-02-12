Dünya turizm devinde korkutan zarar bilançosu

GEÇTİĞİMİZ günlerde bir açıklama yaparak 2019 beklentilerini aşağıya çeken Avrupa'nın en büyük seyahat grubu TUI, 2019 yılının ilk çeyreğinde 83,6 milyon euro zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde TUI'nin zararı 36,7 milyon euro olmuştu.

HAVA YOLU AYAĞININ ZARAI ARTTI, OTELLERİN KARI DÜŞTÜ

TUI'nin pazarlar ve hava yolları segmentindeki kaybı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 27 milyon euro artarak 140,8 milyon eurodan 177,7 milyon euroya yükselirken, otelcilik ayağındaki karı yüzde 25 düşüşler 91 milyon eurodan 68,7 milyon euroya geriledi. Şirketin kruvaziyer bölümünün karı yüzde 25'in üzerinde artarak 47 milyon euro olurken, destinasyon deneyim departmanının zararı 4,7 milyon eurodan 3,5 milyon euroya geriledi.

İŞTE ZARARIN NEDENLERİ

TUI Travel yaşadığı kayba gerekçe olarak 3 temel neden gösterdi. Bu nedenler, 2019 yılının aralık ayına kadar Avrupa'da sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, zayıf pound ve yüksek Türkiye/Kuzey Afrika talebi nedeniyle İspanya yönüne aşırı kapasite oluşması şeklinde sıralandı.



EN BÜYÜK ZARAR KUZEY BÖLÜMÜNDE

Şirketin İngiltere ve İrlanda ayaklarını içinde barındıran Kuzey bölümünün zararı yüzde 119 oranında artarak 91 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

YOLCU SAYISI VE TOPLAM GELİRİ ARTTI

2019 yılının ilk çeyreğinde TUI'nin toplam gelirleri yüzde 4,4 oranında artarak 3,7 milyar euroya, müşteri sayısı ise yüzde 1,2 oranında artarak 3,7 milyona yükseldi. TUI CEO'su Fritz Joussen, TUI'nin finansal olarak sağlam olduğunu söyledi. Şirketin bir dijital platform haline dönüştürecek çalışmaların devam ettiğini kaydeden Joussen, koşulların tüm tur operatörleri etkilediğini de ifade etti.