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Dünya sağlık turizminin kalbi Antalya’da attı

 57 ülkenin sağlık turizmini geliştirmek için bir araya geldiği Dünya Sağlık Turizm Konseyi, her sene farklı bir ülkede gerçekleştirdiği genel kurulların 4’üncüsünü Türkiye’de, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Hestourex kapsamında düzenlen genel kurulda, yeni dönem başkanı Azerbaycan olurken dünya sağlık turizminin rotası çizildi

Dünya sağlık turizminin kalbi Antalya’da attı

 57 ülkenin sağlık turizmini geliştirmek için bir araya geldiği Dünya Sağlık Turizm Konseyi, her sene farklı bir ülkede gerçekleştirdiği genel kurulların 4’üncüsünü Türkiye’de, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Hestourex kapsamında düzenlen genel kurulda, yeni dönem başkanı Azerbaycan olurken dünya sağlık turizminin rotası çizildi

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:54
Dünya sağlık turizminin kalbi Antalya’da attı
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TÜRKİYE önderliğinde, 57 ülkenin bir araya gelmesiyle 2013 yılında kurulan Dünya Sağlık Turizm Konseyi (Global Healthcare Travel Council), her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği genel kurulunun 4’üncüsünü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, ANFAŞ’ın ev sahipliğinde ikinci kez organize edilen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) gerçekleştirdi. 

38 Ülkeden temsilci 
Fuarla eş zamanlı olarak Antalya Expo Center’ın kongre salonunda gerçekleştirilen 4.Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu ve Onursal Başkanı Emin Çakmak başkanlığında toplanırken, konseyin 57 üye ülkesinden 38 ülke temsilcisi bir araya geldi. Temsilciler, ülkelerindeki sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 

Uluslararası hasta hakları ve kriterleri etik kuralları 
Dünya sağlık turizminin rotasının belirlendiği toplantıda, sağlık turizmin gelişimiyle alakalı önemli standartlar ve kriterler belirlendi. Dünya Sağlık Turizm Konseyi’nin belirlemiş olduğu uluslararası hasta hakları ve kriterleri ile ilgili etik kurallar masaya yatırıldı. Konsey, sağlık turizminde hizmet kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi için belirlenen etik kuralları imzaladı. Konseyin her sene tüm dünyadaki sağlık turizmi çalışmalarına yön vermek üzere açıkladığı deklarasyon, bu yıl Antalya’dan açıklandı. 

Yeni dönem başkanı Azerbaycan oldu 
Toplantının son bölümlerinde her yıl farklı bir ülke tarafından başkanlığının gerçekleştirildiği Dünya Sağlık Konseyi’nin yeni dönem başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Seçimde, 38 ülkenin ortak kararıyla yeni dönem başkanlık görevine Ürdün ve Dubai’nin ardından Azerbaycan seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan Azerbaycan Sağlık Turizm Konseyi Başkanı RuslanGuliyev, “Bu yıl Antalya’daki organizasyonda Dubai’den görevi devraldık. Seneye Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz. Azerbaycan’ı yeni bir destinasyon olarak tanıtmak istiyoruz. Antalya fuarları bizim için gelişen ve parlayan bir yıldızdır. Her yıl potansiyeli büyüyor. Biz Azerbaycan olarak Antalya fuarlarına katılmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
ANFAŞSağlık TurizmiAntalya
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