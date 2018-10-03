Dünya devi Baltık pazarından turist getirecek

TT Baltics, TUI ile franchise anlaşması neticesinde bu 3 ülkeden TUI Baltics olarak operasyonlarına devam edecek ve bu sayede bu pazarlardan gelecek misafirler en yüksek hizmet standartlarındaki tatil ile buluşacak.

Son araştırmalara göre Baltık pazarının gelecek sene %20 büyümesi öngörülüyor. Ayrıca yüksek hizmet kalitesi talebi olan turist sayısının artması da bekleniyor. TUI Baltics özellikle bu segmente de odaklanacak.

TUI Baltics ilk senesinde Türkiye'ye de turist getirecek

TUI Baltics ilk senesinde Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Kıbrıs destinasyonlarında operasyon yapacak. Bu kapsamda ilk yıl Antalya’ya Vilnus’tan haftada 3 uçak, Riga’dan 2 uçak ve Tallin’den 2 uçak inecek.

TUI Baltics yönetimi ve operasyonları TUI Russia & CIS tarafından yürütülecek. TUI Russia & CIS Türkiye Genel Müdürü olarak, Oğuz Ergül devam edecek.