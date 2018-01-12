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Duayen turizmci Hüseyin Baraner: Türk turizmi ray değiştirmeli

Utrecht Turizm Fuarı’ndan dönen Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi ve Alanya dostu, duayen turizmci Hüseyin Baraner, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu

Duayen turizmci Hüseyin Baraner: Türk turizmi ray değiştirmeli

Utrecht Turizm Fuarı’ndan dönen Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi ve Alanya dostu, duayen turizmci Hüseyin Baraner, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu

12 Ocak 2018 Cuma 11:14
Duayen turizmci Hüseyin Baraner: Türk turizmi ray değiştirmeli
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DÜNYA turizm pazarlarında rekabetin artığını bariz bir şekilde katıldıkları fuarlarda bizzat gördüklerini belirten Baraner, “Artık Türkiye turizmde ray değiştirmeli” dedi. Baraner, “Amaç turist saymak değil, tesislerimizde ve çalıştığımız destinasyonumuzda net kâr sağlamak. Gerçekten alın terimizin karşılığını almak istiyorsak unutmamamız gereken bazı ana temel konular var. Piyasa talep kadar sağlıklı denge işidir. Bu konuda turizmimizde ciddi yapısal sorunlar ve şişkinlikler var. Mevcut yapımız sağlıklı değil, işletme sistemimizin içinde verimliliği ve net kârı kemiren  ödemler var.
Artık büyük tahsisler verilmesin, bunun yerine Türkiye’nin her köşesinde sanatçı, sporcu, kültürlü, doğa ve turizm aşığı gurme ailelere 2-3 dönüm arazi tahsis edilsin, tüm Anadolu’da gerçek Türk mutfağının ve misafirperverliğinin yaşatıldığı İspanya, İtalya özellikle Bavyera ve Avusturya’da benzeri bulunan 20-50 odalı otantik aile işletmesi tesisler desteklensin.  Ayrıca bu heyecanlı ailelere 20 yıl geri ödemeli teşvik ve kredi verilsin. Tanıtım ve pazarlamada yeni model yerel platformlar ile pazarlama ve tanıtım desteği sağlansın. Kimsenin kopyalayamayacağı, taklit edemeyeceği bize ait olan Anadolu’nun gerçek tatlarını, renklerini, seslerini, sanat ve kültürünü markalaştıran bu yeni konaklama sistemleri ile güçlendirilsin. Bence böylelikle ülkemizdeki mevcut turizm işletmelerini ve 85 milyar dolarlık mili turizm yatırımlarımızı da korumuş ve güçlendirmiş oluruz. Dünyadaki bütün uluslararası yorgun markaların alt kategorileri Anadolu’muzu sarıyor.  Gelecekte hem küresel dijital pazarlama sistemlerinin hem de benim ‘markamı sökersem burası batar’ diyen uluslararası marka tabela pazarlamacılarının esiri olmayalım. Satışta dışarıya komisyon öde, tabela marka için yine dışarıya komisyon öde, et, içki ithal et, yabancı eleman çalıştır, sanatçıları ve animasyonu dışarıdan getir anlayışı sektörümüzün cazibesini ve verimliliğini iyice azaltacaktır .
Krizden çıktığımız bu günlerde yavaş yavaş turizmi Türkiye’nin halk sanayisi olarak yeniden düzenlememiz gerekmektedir. Biz gelecek yerel seçimlerden sonra bazı seçkin ve hayatını turizme adamış arkadaşlar ile Anadolu’da bu konular ile ilgili çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

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