Dövizdeki artış turizmciyi nasıl etkiledi?

ANEMON Samsun Hotel’de gerçekleşen toplantıya katılan Samsunlu otelciler yaz sezonunun iyi geçtiğini belirtirken, Ekim ayı itibari ile başlayacak olan kış sezonunda zorlanacaklarını tahmin ediyorlar.

KÖRFEZ PAZARI YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ

Toplantıda konuşan KATİD Başkanı Murat Toktaş, "2018 yılı yaz sezonu geçen yıla gören biraz daha iyi geçerken, körfez pazarındaki hareketlilik otelcilerin yüzlerini güldürdü. Tahminimiz 2019 yılı körfez pazarı anlamından çok daha iyi geçecek.

Bu olumlu artışı, uzun zamandır bu pazara yapılan çalışmalar ve Kuveyt'ten başlayan direk seferler sağladı. Temmuz ve ağustos aylarında otellerde 76.852 yerli, 7.827 yabancı turist ağırladık” dedi.

KURDAKİ ARTIŞ MALİYETLERİ ÇOK ARTTIRDI

Kurdaki aşırı yükselmenin maliyetleri artırdığını belirten KATİD başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, “Eskiye göre çok daha küçük kar marjları ile çalışan oteller, bu gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Kurdaki artışlar bizim girdilerimizi direk etkiledi. En önemli gider kalemlerimiz olan elektrik ve doğalgazdaki artış ile yiyecek içecek ürünlerinde yaşanan fiyat artışı, maliyetleri artırdı.

Şu ana kadar fiyatlarımıza bir yansıtma yapmadık

Şuana kadar fiyatlarımıza bir yansıtma yapmadık ama bu şartlarda mutlaka bir fiyat ayarlaması yapmamız gerekecek. Aksi takdirde tesisleri ayakta tutmak zor olacak. Bu konuda dikkat edeceğimiz husus ise, bize yansıyan maliyet artışlarının üstünde bir fiyat ayarlaması yapılmaması. Bu konuda hiç tartışmasız mutabakata vardık” diye konuştu.

Yeni başlayacak olan kış sezonu ile ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.