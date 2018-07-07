Döviz yükselince Yunanistan Türkiye trafiği yönü değişti.

TÜRK Lirası'nın Avro karşısındaki değer kaybı, turist akışını tersine çevirdi. Daha önce Türkiye'den Yunan adaların olan trafik tersine döndü Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenler arttı

Yunan adaları, döviz kurundaki artış nedeniyle artık eski ilgiyi görmüyor. Yetkililer, azalmanın yüzde 50'ye ulaştığını açıkladı. Buna karşın Midilli'den Ayvalık'a gelen Yunan turistlerin sayısı artıyor. Turizmci Fatih Jale, Yunan turistlerin kişi başı 500 ile 1000 Avro arasında para bıraktığını söyledi.

Türk Lirası'nın değer kaybını fırsat bilen Yunan turistler alışveriş için de Türkiye'ye gelmeye başladı. Midilli-Adası’ndan günübirlik Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne gelen Yunan turistler, semt pazarlarına akın ediyor. Turistler, pazar filelerini doldurup, akşam tekrar Midilli'ye dönüyor. Pazar esnafı ise Yunan turistlerin ilgisinden memnun.

Ayvalık Jale Turizm'in sahibi Fatih Jale Yunan turistlerin akşama kadar alışveriş yaptığım belirterek "Yunan turistler, kişi başı 500 ile 1000 Euro arası para bırakmaya başladı. Böyle devam ederse, Yunan turistler, Ayvalık ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Midilli Adası'na Ayvalık'tan yolcu taşımacılığı yapan feribot işletmecisi Eşref Jale de "Son bayram bizim için 20 yılda yaşadığımı en kötü bayramdı. Sadece benim değil tüm tur operatörlerinin durumu aynı" dedi.