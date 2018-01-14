Doğu’da terör bitti turizm coştu

DOĞU'DA terör olayları nedeniyle sarsılan turizm yeniden canlanıyor. Terörün bitmesinin ardından ‘marka şehir’ olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aday olan Mardin’i 2017 yılında 237 bin 622’si konaklayan olmak üzere, günübirlik ziyaretçilerle birlikte tarihi kenti ziyaret eden turist sayısı 600 bini buldu. 2016 yılında ise kentte 4 bin 370’i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 kişi konaklamıştı. Vali Mustafa Yaman Mardin’de konaklayan turist sayısında bu yıl ciddi artış meydana geldiğini belirterek “Son yıllarda bölgede yaşanan olaylardan Mardin de etkilendi. Ancak tüm bu olumsuzluklar, başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlanması ile ortadan kalktı. Mardin, kimliğini muhafaza eden ender şehirlerden biridir. Mardin üstü tozlanmış bir mücevhere benziyor” dedi.

HEDEF 1 MİLYONA ULAŞMAK

Bu yıl turizmde yeni bir rekor beklediklerini ve hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu söyleyen Vali Yaman, şöyle konuştu: “Bu hedefe ulaşmak için valilik ve belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tarihi mekânlarımızı restore edip gözden geçiriyoruz. Böyle giderse yakın bir zamanda ilimizdeki otel ve tesisler talep karşısında yetersiz kalacaktır. Sosyal tesisler de dahil ildeki yatak sayısı 6 bin 500. Mardin gibi geleceğini turizmde arayan kent için bu sayı çok düşük. Bu sayının hızla yükseltilmesi gerekiyor.”

Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör de bu yıl 3 yeni otelin hizmete girdiğini kaydederek, 2018 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Güngör, 2017 yılında ziyaretçi sayısının 2016’ya göre yüzde 236, 2015’e göre ise yüzde 270 arttığını söyledi.