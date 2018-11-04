Doğu'ya 'Doğu Ekspresi' dopingi

ANKARA'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından yolcularını Kars'a ulaştırıyor.

Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve geçen sene sosyal medyada popüler hale gelen Doğu Ekspresi sayesinde bu sene de Kasım ayı itibariyle her ay bölgeye 60 bine yakın yerli ve yabancı turistin taşınması öngörülüyor.

Kış aylarına gelinmesiyle ilginin bu senede giderek arttığı Doğu Ekspresi ile Erzincan, Erzurum ve Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler, turizmi canlandırdığı gibi bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca, Ankara'dan Kars'a 1933 kilometre uzunluğundaki 'Doğu Ekspresi' için özel klip de hazırlandı. Bölge halkı Doğu Ekspresi'nin bölge turizmini tetiklediğini belirtti.

“1 yılda 271 bin yolcu”

Ankara Tren Garı'ndan günlük düzenlenen Doğu Ekspresi, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden 24 saat 30 dakika sonra Kars'a varıyor. Devlet Demir Yollarının verdiği bilgiye göre geçen yıl 1 Ocak-18 Aralık tarihleri arasında 271 bin 120 kişi trenle yolculuk yaptı. Trende, 4 kişilik koltuklu pulman vagon, yatak olabilen 4 kişilik örtülü kuşetli vagon, lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonlar bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 11:59