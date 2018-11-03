Diyanet turizme de el attı

DİYANET İşleri Başkanlığı; 2019 planlarını hazırladı. Turist rehberleri, Türkiye’ye gelen turistlere İslam tebliği yapacak. Turistik camilerde dağıtılmak üzere yabancı dilde İslam, Kuranıkerim, Hz. Muhammed broşürleri dağıtılacak. Camilerde çocuklar için imam eşliğinde okuma saatleri düzenlenecek. Borsa çalıştayı yapılacak, skandal fetvaların önüne geçmek için “dil ve üslup” rehberi hazırlanacak.

Diyanet’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bütçe teklifinde, 2019’da hayata geçirilecek faaliyetler tanıtıldı. Diyanet’in dikkat çeken 2019 planları şöyle:

-Borsa çalıştayı: Helal Gıda Çalıştayı, Namaz Vakitleri Kongresi, Borsa Çalıştayı gerçekleştirilecek. Tekafül Sigortası, Katılım Portföyü Fonu ve trafik kazalarından doğan tazminatlar gibi konularda uzmanlar kurula davet edilerek seminerler düzenlenecek.

Ateizm yayını: Ateizm, Deizm, Agnostisizm konularında gençlere yönelik 2 yayın hazırlanacak. Kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular kitabı ve “Engelliler için ilmihal” çıkarılacak. Diyanet’in sık sık skandallarla gündeme gelen fetvalarında kullanılacak usul, dil ve üsluba yönelik rehber hazırlanacak.

TÜBİTAK ile ortak proje: Diyanet ile TÜBİTAK arasında daha önce imzalanan protokole göre hayata geçecek Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi’nin (AYGÖZ) ihalesi 2019 yılında yapılacak. Proje ile astronomik takvim üzerinden ramazan aylarında yaşanan imsakiye tartışmalarına son verilmesi hedeflenecek.

İmamla okuma saati: İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya ve Trabzon’da birer camide çocuklar için okuma saatleri belirlenecek, bu zaman dilimlerinde çocukların gelişimleri de dikkate alınarak uygun görülecek kitapların din görevlisi gözetiminde okunması sağlanacak. Sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuklara yönelik Kastamonu, Kırşehir, Bursa’da “değerler eğitimi” verilecek.

Yurtdışında vaaz: Çanakkale, İstiklal Marşı’nın kabulü, kurban bayramı, yılbaşı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla yurtdışına vaaz ve irşad ekipleri gönderilecek.

Turistik tebliğ : Turistlere İslam dini ile ilgili doğru bilgilendirme yapılmasına katkı sağlamak amacıyla Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ile turist rehberlerinin eğitimi konusunda işbirliği protokolü imzalanacak. Rehberlik faaliyetlerinde İslam dini ile ilgili konularda doğru bilgilendirme yapılmasına katkı sağlamak amacıyla TUREB ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde turist rehberlerine yönelik İstanbul’da geniş katılımlı bir konferans düzenlenecek. Tarihi ve turistik camilerdeki ziyaretçilere yönelik yabancı dillerde İslam dinini, İslam kültür ve medeniyetini, Kuranıkerim’i, Hz. Muhammed’i tanıtıcı broşürler hazırlanacak.

Evliliğe ilk adım: Aile ve Dini Rehberlik Büroları tarafından yapılacak faaliyetler için “Aile ilmihali”, “Evliliğe ilk adım”, “Mahremiyet bağlamında sosyal medya ve aile”, “Ailem dağılmasın”, “Hoş geldin bebek” gibi eserler hazırlanacak.

Mültecilere Kuran kursu: Hastanelerde, AMATEM’lerde, cezaevlerinde görev yapan manevi destek uzmanları ile vaizler için seminerler çalıştaylar yapılacak. Sığınmacılara yönelik Kuran kursları öğretim programı hazırlanacak. Engelli bireylere yönelik dini bilgiler ve Kuran eğitimi veren kurslar açılacak.

3D animasyon ibadet: TRT Diyanet TV özerk bir yapı çerçevesinde müstakil bir televizyon olarak yayın hayatını sürdürecek. 24 saatlik yayın akışının tamamı Diyanet tarafından oluşturulacak; televizyonda çocuklara yönelik 3D animasyon tekniği ile ibadet ve ahlak içerikli diziler üretilecek.

TERÖR MAĞDURUNA DİNİ ESER HİZMETİ

İl müftülerinin katılımı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Eylem Planı hazırlanacak. Plan çerçevesinde, terörden birinci derecede etkilenen illerde yılda iki kez toplantılar yapılacak. Türkiye genelinde “yaygın din eğitiminden memnuniyet” araştırması yapılacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan 12-16 yaş grubu çocuklara yönelik Ankara, Konya, Bursa, Tekirdağ, İstanbul gibi illerde yaz okulu düzenlenecek. Bölgesel sorun analizleri yapılacak. Terör mağduru bölgelere yönelik dini eserler yayımlanacak; üniversiteliler için devlet yurtlarındaki kütüphanelere eser basımları yapılacak.