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Dim Berlin'den bildiriyor: Haberler iyi değil

ITB Berlin'deki ilk gün izlenimlerini aktaran AGC Başkanı Mehmet Ali Dim umutsuz konuştu: Rusya'da olduğu gibi Avrupa pazarında da ciddi bir kriz var. Tek iyi haber iç pazara yönelik yüzde 40'lık artış beklentisi

Dim Berlin'den bildiriyor: Haberler iyi değil

ITB Berlin'deki ilk gün izlenimlerini aktaran AGC Başkanı Mehmet Ali Dim umutsuz konuştu: Rusya'da olduğu gibi Avrupa pazarında da ciddi bir kriz var. Tek iyi haber iç pazara yönelik yüzde 40'lık artış beklentisi

05 Mart 2015 Perşembe 08:48
Dim Berlin'den bildiriyor: Haberler iyi değil
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ALMANYA'DA dünyanın en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin'i izleyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, ilk gün izlenimlerini şu sözlerle aktardı: "Dünya Turizm Borsası ITB'de benim gözlemlediğim kadarıyla, Rus pazarındaki krizin yanısıra Avrupa pazarında da ciddi bir kriz var. İspanya ve özellikle Yunanistan, Avrupa pazarında bizim ciddi rakiplerimiz. Bu yıl da inanılmaz şekilde aksiyonlar, promosyonlar, çeşitli sübvansiyonlar ile tur operatörlerini çekiyorlar. Kendi destinasyonlarındaki bazı çekim merkezlerinde yarattıkları sanatsal, kültürel etkinliklerle çekim gücü oluşturuyorlar. Ülkemizde bu yıl Rusya'da olduğu gibi Avrupa pazarında da daralma olacak. Bu kesin gibi gözüküyor. Turizmciler de bu konuda ciddi endişeler taşıyor. 
'İÇ PAZARDA ARTIŞ YÜZDE 40'
Ama iç pazar anlamında ciddi bir gelişme var. Şu anda iç pazar talebinde yüzde 35-40'a varan artıştan bahsediliyor. Önceki yıllarda Almanya'daki ITB Berlin Fuarı'nda Alman turist beklentileri konuşulurken, bu yıl enteresan bir şekilde iç pazar konuşuluyor. Bu anlamda bir ITB Fuarı'nı da ilk kez görüyorum. Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na (GZP), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özellikle THY ve Atlas Jet'in seferler düzenlemesi halinde, tur operatörlerinin Alanya'ya daha yoğun yerli turist göndermeleri bekleniyor. Bu konuda da bazı girişimlerde bulunulması isteniyor. 
'TEMKİNLİ OLMAK ZORUNDAYIZ' 
Yine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da ITB Berlin Fuarı'ndaydı. Turizmcilerin sorunlarını dinledi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Bakan Çavuşoğlu'na turizmcilerin taleplerini iletti. Şahin, özellikle turist getiren uçaklara verilecek desteğin iki ayla sınırlı kalmaması gerektiğini, ayrıca desteğin sadece Rusya'dan gelen uçaklara değil Avrupa'dan gelen uçaklara da verilmesi gerektiğini vurguladı. Yine bazı ülkelere vizenin kaldırılması yönündeki beklentileri aktardı. Bakan Çavuşoğlu da bu konularda gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Bu yıl da ITB Berlin'den umut dolu güzel haberler vermek, güzel şeyler söylemek isterdik ancak genel tablo buna izin vermiyor. Bu yıl herkesi ayağını yorganına göre uzatmaya, temkinli olmaya çağırmak zorundayız. 
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Son Güncelleme: 04.03.2015 18:06
Anahtar Kelimeler:
Ilk Gün IzlenimiDünya Turizm BorsasıITB BerlinMehmet Ali Dim
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Yerli Malı 2015-03-06 11:17:18

ne oldu ya ?100 dolara tatile gelen memleketi satın aldığını sana kaliteli avrupa turist gelmiyormu????

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