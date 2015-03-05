Dim Berlin'den bildiriyor: Haberler iyi değil

ALMANYA'DA dünyanın en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin'i izleyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, ilk gün izlenimlerini şu sözlerle aktardı: "Dünya Turizm Borsası ITB'de benim gözlemlediğim kadarıyla, Rus pazarındaki krizin yanısıra Avrupa pazarında da ciddi bir kriz var. İspanya ve özellikle Yunanistan, Avrupa pazarında bizim ciddi rakiplerimiz. Bu yıl da inanılmaz şekilde aksiyonlar, promosyonlar, çeşitli sübvansiyonlar ile tur operatörlerini çekiyorlar. Kendi destinasyonlarındaki bazı çekim merkezlerinde yarattıkları sanatsal, kültürel etkinliklerle çekim gücü oluşturuyorlar. Ülkemizde bu yıl Rusya'da olduğu gibi Avrupa pazarında da daralma olacak. Bu kesin gibi gözüküyor. Turizmciler de bu konuda ciddi endişeler taşıyor.

'İÇ PAZARDA ARTIŞ YÜZDE 40'

Ama iç pazar anlamında ciddi bir gelişme var. Şu anda iç pazar talebinde yüzde 35-40'a varan artıştan bahsediliyor. Önceki yıllarda Almanya'daki ITB Berlin Fuarı'nda Alman turist beklentileri konuşulurken, bu yıl enteresan bir şekilde iç pazar konuşuluyor. Bu anlamda bir ITB Fuarı'nı da ilk kez görüyorum. Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na (GZP), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özellikle THY ve Atlas Jet'in seferler düzenlemesi halinde, tur operatörlerinin Alanya'ya daha yoğun yerli turist göndermeleri bekleniyor. Bu konuda da bazı girişimlerde bulunulması isteniyor.

'TEMKİNLİ OLMAK ZORUNDAYIZ'