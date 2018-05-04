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‘Deniz biterse Antalya biter’

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, deniz ve ormanların Antalya için çok önemli olduğunu vurguladı

‘Deniz biterse Antalya biter’

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, deniz ve ormanların Antalya için çok önemli olduğunu vurguladı

04 Mayıs 2018 Cuma 22:12
‘Deniz biterse Antalya biter’
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DENİZ Temiz Derneği TURMEPA Antalya Şube Yönetim Kurulu, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirten Karaloğlu, “Deniz ve ormanlar Antalya için çok önemli. Deniz biterse Antalya'da turizm de biter. TURMEPA olarak deniz temizliği ve deniz yaşamının korunması konularında hazırlayacağınız her projeye destek oluruz" dedi. TURMEPA Antalya Şube Başkanı Osman Ayık da yerleşim yerlerinin atıklarının denize deşarjı konusunda ciddi sıkıntılar görüldüğünü dile getirdi. Başkan Ayık, “Yerleşim yerlerindeki arıtmaların deşarjının daha uzağa yapılması kıyıları temiz tutacaktır. Derin deşarj için yerel yönetimlere gereken uyarılar yapılmalı. Ve destek de verilerek belediyelere yardımcı olunmalı. Deniz yoksa turizm de yok. 50 milyon turisti konuk etme hedefimiz varsa denizimizi korumalıyız" diye konuştu. Vali Münir Karaloğlu da bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği yaparak projeler oluşturulmasını ve konunun ciddiyetle şimdiden ele alınmasının çok önemli olduğunu dile getirdi. TURMEPA yönetimi, Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi'nin yeni yönetimine de nezaket ziyaretinde bulundu. DTO Başkanı Ahmet Çetin, TURMEPA ile hedeflerinin aynı olduğunu, iç içe çalışan bir kurum olarak denizdeki ekosistemin devam etmesini sağlamakla Antalya'nın geleceğinin de kurtarılmış olacağını vurguladı. Çetin, “TURMEPA ile birlikte Antalya'ya ve turizm sektörüne hizmet etmek en önemli görevimiz" dedi. TURMEPA heyetinin ziyaretlerinde Başkan Osman Ayık'a, Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, Sayman Berna Küner, Genel Sekreter Bülent Ecevit, Üye Ahmet Yetkin Armağan ile Şube Proje Sorumlusu Pervin Gürbüz eşlik etti.

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Antalya Valisi Münir KaraloğluDeniz BiterAntalya
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