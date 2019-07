Demir'den turizm kıyaslaması: 'Turist arttı, gelir artmadı'

ANTALYA'NIN diğer ilçelerinde turizmin daha iyi olduğu söylentilerine karşı çıkan Demir, “Kaş, Kemer gibi ilçeler bizlere göre daha fazla kazanmıyor” dedi. Akdeniz Bölgesi'nde en çok yaşanan sorunların başında gelen kaliteli turistin de Alanya'ya gelmediğini belirten Nuri Demir, “Turist sayısında artış var fakat ekonomik anlamda bir artış söz konusu değil” diye konuştu.

Antalya’nin diğer ilçelerindeki oda başkanları ile iletişimde olduklarını ifade eden Nuri Demir, “Biz Antalya Birlik’te de görevdeyiz. Bu ilçelerden gelen oda başkanlarımızla istişare ediyoruz. 2019 yılı turizm sezonunda Antalya – Akdeniz bölgesinde her yerde yaşanan sıkıntı Alanya’da da var. Bunun nedeni Avrupalı turistten daha çok Rusya’dan veya geliri düşük olan ülkelerden gelen turistlerin olması” dedi.

Başkan Demir, esnafın Avrupalı turist beklediğini, yaşanan durgunluğun gelen turist profilinden kaynaklandığını belirterek, “Rekabet gücünü ne kadar aza düşürürlerse gelen turist de buna göre geliyor. Turist harcama yapmadığı için sıkıntı yaşanıyor. Ama “Turist yok” diye bir şey yok. Doluluk oranının yüzde yüzü gördüğü bölgeler de var. Ama doluluk oranıyla orantılı gelir artışı yok. Turist var ama kazanç yok. Hiç yok dersek de yanlış olur. Yine turizm sektöründe faaliyet gösteren bazı esnaf gruplarında, kuaför, butik gibi işletmelerde yine ufak tefek alışveriş devam ediyor, tabii olmayanlar da olabilir. Fakat esnafımız on, on beş sene önce gelen turist profilini arıyor. O zamanlar esnafımız düşük maliyetle aldığı ürünü yüksek fiyatlardan satabiliyordu. Şu anda kar oranı azaldığı, rekabet çoğaldığı ve daha çok işletmeler açıldığı için pastadaki dilim küçüldü” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 17:26