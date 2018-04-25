‘Dampingler yaşanabilir’

MAYA Lomidze'nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'da yapılan organize tatil (paket tur) satışlarında Türkiye açık ara ilk sırada yer alıyor. Lomidze, Türkiye talebinin daha önce görülmedik seviyelerde olduğunun da altını çiziyor.

İKİNCİ SIRADA İSPANYA VAR

Lomidze, Türkiye'nin ardından en çok talep alan destinasyonları ise İspanya, Yunanistan, İtalya, Tunus, Kıbrıs, Bulgaristan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Karadağ olarak açıkladı. Dominik Cumhuriyeti ise ilk 10'un dışında olmakla birlikte, en çok talep alan 11. destinasyon durumunda. Öte taraftan Lomidze, Rusya'daki organize tur pazarında yaşanabilecek bir sıkışmaya da dikkat çekiyor. Lomidze bunu, Türkiye'ye dönük yoğun talep nedeniyle tur operatörlerinin yaptığı yüksek planlama sonucunda oluşabilecek dampingler olarak açıklıyor. Erken rezervasyon döneminde gelen verilerin Rusya seyahat pazarının yüzde 20-50 arasında büyümeye işaret ettiğini kaydeden Lomidze, ancak bu verilerin sezon sonunda daha rasyonel seviyelere oturacağının altını çizdi.

‘MISIR'A UÇUŞLARIN BAŞLAMASI OLASI GÖRÜNMÜYOR’

ATOR'un, bu yaz sezonu bitmeden Mısır charterlarının başlaması ihtimalini zayıf gördüğünü kaydeden ATOR İcra Direktörü, Kahire aktarmalı paket tur programlarının ise Rular arasında fazla popüler olmadığına dikkat çekti. Lomidze, “Bu nedenle Mısır'ın Rusya'da yaz talebini etkileyeceğini düşünmüyoruz. Öte taraftan, charter uçuşlarına izin verilmesi durumunda Rus tur operatörleri Mısır'ın resort bölgelerine operasyon yapmaya hazır'' dedi.

‘RUSYA'DAKİ OTELLER 2017'DEN DERS ALDI’

Bu yıl Rusya'daki destinasyonların fiyat arttırmadığını hatırlatan Maya Lomidze, ancak buna rağmen sadece Soçi'de düşük tek haneli artış beklendiklerini, diğer destinasyonların ise geçen yıldakine benzer bir performans sergileyeceğini açıkladı. Lomidze, Rusya içinde en çok talep alan destinasyonların ise sırasıyla, Soçi, Kırım (Yalta ve Evpatoria), Anapa ve Gelendzhik olduğunu bildirdi. Lomidze, “Rus otelciler 2017'den ders alarak fiyatları fazla arttırmadılar. Fiyat artış oranı yüzde 5-7 bandında kaldı” ifadelerini kullandı.

‘RUS OTELLERİ SADECE BÜTÇELİ

SEGMENTTE REKABET EDEBİLİYOR’

ATOR Direktörü Rusya içi destinasyonlarla ilgili önemli bir noktaya daha dikkat çekerek, “Rus otelleri sadece bütçeli segmentte yabancı ülke otelleri ile rekabet edebiliyor. Fiyat-kalite dengesi söz konusu olduğunda ise, Soçi bile Türk otellerine karşı yarışamıyor” tespitinde bulundu.