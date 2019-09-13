Corendon’dan atak: Alanya GZP'ye...

CORENDON Airlines, Almanya’da faaliyet gösteren Türk ve Alman seyahat acentelerini Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’in ev sahipliğinde gerçekleşen iki özel davette ağırladı. 11 Eylül akşamı Friedrichshafen’de, 12 Eylül akşamı Nürnberg’de düzenlenen akşam yemeklerinde seyahat acenteleriyle bir araya gelen Karaer, Corendon Airlines’ın 2020 yaz sezonunda hizmete girecek yeni uçuş rotalarını ve hedeflerini de aktardı. Organizasyonların her ikisinde de Hollanda’da doğan Türkiye kökenli ödüllü caz sanatçısı Karsu da sahne alarak Türkiye’nin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. 2016’da Hollanda’nın en önemli ödülü Edison World/Jazz’ı almaya hak kazanan genç sanatçı Alman seyircilerden de büyük beğeni aldı. Corendon Airlines yöneticilerinin de hazır bulunduğu davetlerde konuşan Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, şunları söyledi: “Almanya’daki 6. yılımızı kutlarken yeni başarılara emin adımlarla yürüyoruz. 2014 yılında girdiğimiz Almanya pazarında başarılı operasyonlar yürüterek kendimize haklı bir yer ediniyoruz. Önümüzdeki sezonda base ve destinasyon sayımızı artıracak ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2019/20 kış ve 2020 yaz sezonlarında Friedrichshafen’den Antalya, Heraklion (Girit), Rodos ve Hurghada’ya uçacağız. Böylece Bodensee Bölgesi´nin güneşi özleyen tatilcilerini yaz ve kış sezonu boyunca en iyi hizmetle tatil bölgelerine ulaştırıyor olacağız.

'HAFTADA 52 UÇUŞ'

Nürnberg’de ise 28 Eylül 2019'da 1 uçağımızı base ederek kış operasyonlarına başlayacağız. Kış sezonu boyunca Nürnberg’den Antalya, Kanarya Adaları, Hurghada gibi 3 tane “kış güneşi” destinasyonuna uçuş planladık. 2020 yazı itibariyle base uçak sayımızı 2'ye çıkartarak haftada 52 uçuş düzenleyeceğiz. Özetle yaz sezonu boyunca Nürnberg meydanı için 470 bin koltuk sunmuş olacağız. Özellikle yaz döneminde, her güne planladığımız Antalya ve Palma De Mallorca uçuşları dikkat çeken destinasyonlarımız. Nürnberg ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarımızın Anadolu’ya ulaşmasını kolaylaştırmak için de İzmir, Adana, Trabzon, Ankara’ya direk uçuşlar düzenliyoruz. Bu yeni operasyonlarımızla Almanya pazarındaki 7. sezonumuzda koltuk sayımızı iki kat artırarak 3 milyona çıkarıyoruz.”

Corendon Airlines’ın 2020 Yaz sezonunda gerçekleştireceği Nürnberg Yaz Programında yer alan destinasyonlar arasında Alanya-Gazipaşa da var. Firma, 2020 yazında cuma günleri Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na (GZP) uçacak.