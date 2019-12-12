Corendon’dan Almanya müjdesi, Hannover’dan Alanya-GZP'ye uçacak 

CORENDON Airlines 1 Mayıs 2020 itibariyle Hannover'dan uçuşlara başlıyor. Havalimanına iki uçak konuşlandıracağını açıklayan şirket haftada tam 54 sefer planladı. Planlanan seferlerin 17 tanesi Türkiye'ye yapılacak. Türkiye'de uçulacak noktalar ise; Antalya, Adana, Alanya-Gazipaşa, Diyarbakır, Ankara, İzmir, Bodrum, Gaziantep ve Kayseri olarak açıklandı.

‘2020 İÇİN 3.5 MİLYON KOLTUK PLANLADIK’

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “2014 yılında girdiğimiz Almanya pazarında her sene daha iyiyi hedefliyor ve bunu başarıyoruz. Koltuk kapasitesi ve destinasyon çeşitliliğimizi artırarak Almanya pazarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Base sayımızı artırarak operasyonlarımızı daha da güçlendirdiğimiz Almanya pazarı için 2020 sezonunda toplamda 3,5 milyon koltuk planladık” dedi. Corendon Airlines’ın 1 Mayıs - 31 Ekim 2020 tarihleri arasında Hannover için uçuş planlaması ise şu şekilde:

Her Pazartesi: Ibiza, Palma de Mallorca, Tenerrife, Catania-Fontanarossa, Antalya, Hurghada

Her Salı: Kos, Palma de Mallorca, Lamezia Terme, Gaziantep, Antalya, Heraklion, Rodos

Her Çarşamba: Olbia Costa Smeralda Sardinia, Palma de Mallorca, Las Palmas Gran Canaria, Fuerteventura, Ankara, Antalya, Heraklion, İzmir

Her Perşembe: Kos, Palma de Mallorca, Hurghada, Alanya-Gazipaşa, Antalya

Her Cuma: Ibiza, Palma de Mallorca, Sharm El Sheikh, Catania-Fontanarossa, Adana, Antalya, Heraklion

Her Cumartesi: Lamezia Terme, Palma de Mallorca, Lanzarote, Las Palmas Gran Canaria, Kayseri, Antalya, Heraklion, Rodos, Hurghada, İzmir, Bodrum

Her Pazar: Palma de Mallorca, Kos, Olbia Costa Smeralda Sardinia, Fuerteventura, Diyarbakır, Antalya, Heraklion, Rodos, Bodrum