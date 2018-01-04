Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
4 Ocak 2018 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
4 Ocak Günlük Burç Yorumu
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi

Corendon ve Sun Express GZP'ye dönüyor

Bakan Çavuşoğlu yine imdada yetişti, İskandinavya'dan uçan Corendon ve Almanya'dan uçan Sun Express dönüyor

Corendon ve Sun Express GZP'ye dönüyor

Bakan Çavuşoğlu yine imdada yetişti, İskandinavya'dan uçan Corendon ve Almanya'dan uçan Sun Express dönüyor

04 Ocak 2018 Perşembe 01:02
Corendon ve Sun Express GZP'ye dönüyor
banner404

GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı'nın (GZP) hizmete girmesinin mimarı olan ve GZP'nin her türlü sorunuyla yakından ilgilenen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tur operatörlerine rica ederek Rusya'dan GZP'ye başlattığı uçuşların ardından tıkanan İskandinavya ve Almanya uçuşları konusunda da devreye girdi. 

CORENDON TERK ETMİŞTİ 

Hollanda, Belçika gibi Alanya turizminin önemli pazarlarından İskandinav ülkelerine uçan Corendon, GZP'ye ilk uçuşu yapan firmaydı. İlk yılında haftada 15-20 sefer yapan Corendon, sonrasında seferlerini çok seyrek yapmaya başlamış, son 2 yılda da adeta GZP'yi terk etmişti. Bakan Çavuşoğlu, Corendon'un sahibi Yıldıray Karaer ile görüştü. 

BU YIL 1 MİLYON AŞILIR

Ve Corendon, bu görüşmenin ardından bu sezon yoğun GZP mesaisine yeniden başlama kararı aldı. Alanya'nın bel kemiği pazarı olan Almanya eksenli uçan Sunexpress de geçen yıl uçmamıştı. Bakan Çavuşoğlu, bu şirketi de ikna etti. Alanya'da Alman popülasyonunu ciddi düzeyde arttıracak bu uçuşlarla GZP'nin bu yıl 1 milyon yolcuyu aşması bekleniyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluİskandinavyadanCorendonSun ExpressAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HOTED fuara hazırlanıyor
HOTED fuara hazırlanıyor
Turizmde bayram tatili sevinci
Turizmde bayram tatili sevinci
Jet2 vites yükseltti
Jet2 vites yükseltti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim