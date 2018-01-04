Corendon ve Sun Express GZP'ye dönüyor

GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı'nın (GZP) hizmete girmesinin mimarı olan ve GZP'nin her türlü sorunuyla yakından ilgilenen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tur operatörlerine rica ederek Rusya'dan GZP'ye başlattığı uçuşların ardından tıkanan İskandinavya ve Almanya uçuşları konusunda da devreye girdi.

CORENDON TERK ETMİŞTİ

Hollanda, Belçika gibi Alanya turizminin önemli pazarlarından İskandinav ülkelerine uçan Corendon, GZP'ye ilk uçuşu yapan firmaydı. İlk yılında haftada 15-20 sefer yapan Corendon, sonrasında seferlerini çok seyrek yapmaya başlamış, son 2 yılda da adeta GZP'yi terk etmişti. Bakan Çavuşoğlu, Corendon'un sahibi Yıldıray Karaer ile görüştü.

BU YIL 1 MİLYON AŞILIR

Ve Corendon, bu görüşmenin ardından bu sezon yoğun GZP mesaisine yeniden başlama kararı aldı. Alanya'nın bel kemiği pazarı olan Almanya eksenli uçan Sunexpress de geçen yıl uçmamıştı. Bakan Çavuşoğlu, bu şirketi de ikna etti. Alanya'da Alman popülasyonunu ciddi düzeyde arttıracak bu uçuşlarla GZP'nin bu yıl 1 milyon yolcuyu aşması bekleniyor.