Corendon Polonya pazarında atakta
Corendon Airlines, Polonya’da faaliyet gösteren tur operatörleri, seyahat acenteleri ve Polonya’daki havalimanları yetkilileriyle Varşova’da düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Davette havayolunun faaliyetleri ve Polonya pazarı için hedeflerinin yanı sıra, yeni uçuşlar hakkında da bilgi verildi.
AVRUPA pazarındaki büyümesini sürdüren Corendon Airlines, hizmet kalitesini Polonya’ya da taşıyor. Bu kapsamda havayolu, Polonya’da faaliyet gösteren tur operatörleri, seyahat acentelerini ve havalimanlarının yetkililerini Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve havayolu yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde konuk etti. 16 Ekim akşamı Varşova’da düzenlenen davette Karaer, havayolunun faaliyetlerini ve hedeflerini aktarırken, Polonya uçuşları hakkında da detaylı bilgi verdi. Hollandalı caz sanatçısı Steffen Morrison’nın sahne aldığı gecede, misafirler keyifli dakikalar geçirdi. Davete katılanlara teşekkür eden Yıldıray Karaer, şunları söyledi: “Corendon Airlines olarak Avrupa pazarında yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla ve hizmet kalitemizle kendimize haklı bir yer edindik. Aynı başarıyı Polonya pazarında da yakalayacağımızdan şüphemiz yok. Polonya’da uzun yıllardır devam eden operasyonlarımızı, uçuş sayımızı, uçtuğumuz havalimanı ve destinasyon sayımızı artırarak sürdürmek adına yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. 2020 yaz sezonunda Varşova, Poznan, Gdansk, Wroclaw, Katoviçe’den Antalya’ya, yine Katoviçe’den Gazipaşa, Heraklion ve Rodos’a uçmaya başlayacağız. Hedefimiz 2020 sezonu için planladığımız 140 bin koltuk rakamını yakalamak."
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