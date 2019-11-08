Corendon'dan ITB Berlin'e Antalya ve İzmir'den uçuş

ITB Berlin Turizm Fuarı'na her yıl Antalya'dan düzenlediği direkt uçuşlarına, geçen yıl İzmir ve çevresindeki oteller, acenteler, tur operatörleri yetkililerinin ve yerel yönetimlerin fuar katılımının kolaylaştırmak amacıyla İzmir'i de ekleyen Corendon Airlines, bu seneki fuar uçuş programını açıkladı. Corendon Airlines'ın ITB Berlin 2020'ye katılacak turizm profesyonellerine özel satışa sunduğu uçuşlarının biletleri www.corendonairlines.com sitesi üzerinden veya 0 242 330 34 40 no'lu telefondan temin edilebiliyor.