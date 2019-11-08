Corendon'dan ITB Berlin'e Antalya ve İzmir'den uçuş
Her yıl düzenlediği direkt seferlerle sektör profesyonellerini, turizm sektörü için yılın en önemli fuarlarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na taşıyan Corendon Airlines, ITB Berlin 2020 için uçuşlarını duyurdu.
TURİZM 08.11.2019, 13:33
ITB Berlin Turizm Fuarı'na her yıl Antalya'dan düzenlediği direkt uçuşlarına, geçen yıl İzmir ve çevresindeki oteller, acenteler, tur operatörleri yetkililerinin ve yerel yönetimlerin fuar katılımının kolaylaştırmak amacıyla İzmir'i de ekleyen Corendon Airlines, bu seneki fuar uçuş programını açıkladı. Corendon Airlines'ın ITB Berlin 2020'ye katılacak turizm profesyonellerine özel satışa sunduğu uçuşlarının biletleri www.corendonairlines.com sitesi üzerinden veya 0 242 330 34 40 no'lu telefondan temin edilebiliyor.
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|10
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|Takımlar
|O
|P
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|20
|2. Ümraniye
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|10
|17
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|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
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|10
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|10
|16
|8. Altay
|10
|15
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|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
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|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
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|10
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|6
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|10
|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
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|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
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|12
|20
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|12
|19
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|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5