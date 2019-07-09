Corendon Airlines 8. kez Türkiye’nin en büyükleri arasına girdi

EKONOMİ ve iş dünyasının en prestijli yayınlarından Fortune Dergisi tarafından hazırlanan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı. Corendon Airlines, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı listeye 198. sıradan girmeyi başardı. 1 milyar 452 milyon TL net satışla listeye girmeye hak kazanan ve bir önceki yıla göre 73 sıra birden yükselen Corendon Airlines, ”En Hızlı Büyüyen Şirketler” sıralamasında da yer alarak başarısını perçinledi. Yüzde 574,5 artış ile “FVÖK’ünü (Faiz ve Vergi Öncesi Kar) En Çok Artıranlar” sıralamasında Türkiye genelinde 500 şirket arasında 8’inci olan Corendon Airlines, “Satışlarını En Çok Artıranlar” listesinde ise yüzde 75,3 artış ile 33. sırada yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıdıray Karaer şunları söyledi: "Fortune Dergisi tarafından hazırlanan Türkiye’nin En Büyük Şirketleri listesine bu yıl da yer alarak, listeye art arda 8. kez girmeyi başardık. Fortune 500 Türkiye listesinde olmak bizim için sadece gurur ve mutluluk değil aynı zamanda motivasyon kaynağı. Corendon Airlines olarak kurulduğumuz 2005 yılında bu yana yükselen bir başarı grafiğiyle yolumuza devam ediyor. Geçen yıl gelen yoğun talebi değerlendirerek filomuzu genişletmiş, uçuş noktalarımızı artırırken önemli bir kapasite artışına da gitmiş ve bunun neticesinde 2018’i rekor bir yolcu sayısıyla kapatmıştık. Yolcu sayısındaki artışın yanı sıra birim gelir ve döviz kurundaki artış da sıralamada yükselmemizde önemli bir faktör oldu. Bu yıl da kendimize 4 milyon yolcu hedefini koyduk. Haziran ayı itibarıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Almanya’nın dokuz şehrine direkt uçuşlara başladık. 2019-2020 kışı boyunca da Avrupa’nın 7 meydanından İzmir’e uçuşlar düzenlemeye devam edeceğiz. En büyük isteğimiz uçuş noktalarımızı ve base ettiğimiz uçak sayısını artırarak ülke turizmine daha fazla katkıda bulunmak."