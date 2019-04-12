Corendon Airlines, 15. yılındaki ilk yeni uçuşunu yaptı

2005 yılında Corendon Turizm Grubu bünyesinde kurulan Corendon Airlines, bugün 15’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Corendon Airlines ilk uçuşunu 12 Nisan 2005 tarihinde CAI 855 uçuş koduyla, Sabiha Gökçen’den Amsterdam’a 136 yolcu ve 6 mürettebat eşliğinde gerçekleştirmişti. Kurulduğu günden itibaren filosunu ve uçuş ağını düzenli bir biçimde büyüten Corendon Airlines, bugün biri Türkiye, 2’si Avrupa bayraklı olmak üzere üç havayolu şirketiyle 25 uçaklı filosuyla yılda 4 milyonu aşkın yolcu taşıyarak Türkiye’ye en fazla turist getiren havayolu şirketleri arasında yer alıyor. 2011 yılında kurulan grubun ikinci havayolu Corendon Dutch Airlines, bugün 3 uçaklı filosu ile Hollanda’dan dünyanın birçok ülkesine uçuş düzenliyor. 2017’de kurulan Corendon Airlines Europe ise Avrupa ülkeleri arasında uçuşlar gerçekleştiriyor.

15.YILINDA MÜNSTER UÇUŞLARINA BAŞLADI

Corendon Airlines 15. sezonuna girerken 45 ülkede 145 havalimanından turistik destinasyonlara düzenlediği uçuşlarına bir yeni havalimanı daha ekledi. 12 Nisan’da Almanya’nın Münster/Osnabrük (FMO) Havalimanı’ndan Rodos’a CXI 9055 uçuş koduyla gerçekleşen ilk uçuş için havalimanı yetkilileri ve Corendon yöneticilerinin katıldığı bir organizasyon düzenlendi. Corendon Airlines, Münster/Osnabrück Havalimanın’na bir uçağını base edeceği sezon boyunca Münster’den Antalya, İzmir, Adana, Hurghada, Rodos, Girit, Kos, Las Palmas, Fuerteventura, Tenerife olmak üzere 10 tatil destinasyonuna haftada 17 uçuş gerçekleştirecek.

2019 HEDEFİ 6 MİLYON YOLCU

Başta Türkiye olmak üzere Yunanistan, İspanya, Mısır gibi dünyanın birçok önemli tatil destinasyonuna turistik uçuşlar gerçekleştirdiklerini anlatan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Bu yıl filomuzdaki uçak sayımızın yanı sıra Avrupa’daki base ve destinasyon sayımızı da artırıyoruz. Antalya’ya ek olarak, yurtiçinde İzmir ve yurtdışında Köln, Münster, Nürnberg, Girit, Rodos, Hurghada, Maastricht, Amsterdam, Brüksel ve Tel Aviv’de uçaklarımızı base ediyoruz. 1 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere İzmir’i 12 ay boyunca açık kalacak yeni bir üs olarak konumlandırıyoruz. 2019 yazı boyunca Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münster, Stuttgart, Münih, Maastricht/Aachen meydanlarından İzmir’e haftada 19 uçuş gerçekleştiriyoruz. Almanya’nın Münster/Osnabrück ve Köln/Bonn meydanlarını da yeni bir üs olarak değerlendirerek birçok turistik destinasyona uçuşlar gerçekleştireceğiz. Tüm bu yatırımların sonucunda Corendon Airlines olarak 2019 yılında 6 milyon yolcu sayısına ulaşmayı, yüzde 54 büyüme ve yıl sonunda yarım milyar euro ciro rakamını yakalamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.