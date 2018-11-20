Corendon'a Belçika'nın en prestijli ödülü

HER yıl kasım ayında Belçika'daki Hilton Antwerp Old Town Otel'de düzenlenen ve turizm sektörünün tüm profesyonellerini bir araya getiren 'Travel Awards 2018'de, Corendon Turizm Grubu'nun tur operatörlüğü şirketi Corendon Travel, '“En İyi Türkiye Uzmanı Tur Operatörü' ödülüne layık görüldü. 42 kategoride ödül dağıtılan geceye Corendon adına ödül almak için katılan Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Atılay Uslu, "Bu ödül, Corendon olarak 2018 yılı boyunca ağırladığımız 100 bin Belçikalı misafirimize sunduğumuz hizmet kalitesinin bir karşılığıdır" dedi. Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer ise ödül gecesinde, “2000'li yılların başında faaliyet göstermeye başladığımız Belçika pazarında şu anda Türkiye haricinde 16 destinasyona daha tur düzenliyoruz. Corendon geçtiğimiz yıllarda da Travel Awards'tan 'En İyi Incoming Şirketi' ve 'Yılın Adamı' kategorilerinde ödül almıştı. Belçika'nın en prestijli sektör ödülüne bu kez de tur operatörlüğümüz ile layık görülmek bizleri bir kez daha onurlandırdı" açıklamasında bulundu. Corendon'un kurucu ortakları Atılay Uslu ve Yıldıray Karaer, Corendon'un elde ettiği tüm başarılarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.