Coral'dan Antalya sürprizi: 3 bölgeden daha uçuş başlattı

RUSYA'NIN önde gelen tur operatörlerinden Coral Travel, bu yaz Rusya'da 3 noktadan daha Antalya'ya operasyon yapacak.

Coral Travel Halkla İlişkiler Müdürü Marina Makarkova, Rusya'nın üç noktasından daha Antalya'ya charter uçuş başlatacaklarını açıkladı.

Başlayacak yeni uçuşların detayları şöyle:

Kaluga-Antalya: Royal Flight'e ait Boeing 727-800 uçaklarla haftanın iki günü yapılacak. Uçuşlar 3 Haziran itibariyle başladı.

Makhachkala - Antalya: 9 Haziran'da başlayacak ve haftada iki kee icra edilecek seferlerin fiyatları Moskova'daki fiyatlardan daha ucuz ve tüm koltuklar şimdiden satıldı.

Bryansk - Antalya: 2 Temmuz'da başlayan ve haftada iki kere icra edilecek olan seferler Royal Flight'ın A Boeing B 757-200 uçağıyla yapılacak.