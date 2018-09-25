COOP TRR'nin hedefi 12 ay Alman turist

COOP TRR CEO’su Cumhur Sefer, “Hedefimiz Türkiye’ye 12 ay boyunca turist göndermek” dedi. Türk kökenli seyahat acentecilerini tek çatı altında buluşturan Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR), başta Almanya’daki reise bürolar olmak üzere tüm Avrupa’da etkinlik alanını genişletirken, ülkemizde de yapılanıyor.

COOP TRR’nin, Antalya’da büro açtığını açıklayan CEO Cumhur Sefer, Türkiye turizmine katkılarını arttırmak için çalıştıklarının altını çizerek, sıradaki hedeflerinde kültür turizmin başkenti İstanbul olduğunu söyledi.

COOP TRR tanıtım çalışmalarına şimdiden başladı

COOP TRR’nin, iyi geçen bir yılın ardından yeni sezon için tanıtım çalışmalarına şimdiden başladığını ifade eden Sefer, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın üç şehri Münster, Hannover ve Düsseldorf'ta 'Türkiye Roadshowları' (tanıtım turları) yaptıklarını hatırlatarak, “Hedefimiz Türkiye’ye 12 ay boyunca turist göndermek” dedi.

Bu etkinliklere katılanlara Türkiye'nin değişik turizm çeşitlerini ve iş fırsatlarını gösterdiklerini kaydeden Cumhur Sefer, ülkemizin turizmdeki klasik ürünlerinin yanı sıra farklı yönlerini ve kültür turizmini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye-Almanya arasında köprü olacak

Türkiye’deki turizm meslek örgütleri ve konaklama tesisleri ile Almanya’daki reise bürolar (seyahat acenteleri) arasında güçlü bir işbirliği kurmak istediklerini ifade eden Sefer, bu amaçla Antalya’da bir bir büro açtıklarını kaydetti. COOP TRR Antalya bürosunda Mümtaz Özaslangöz ve Katharina Karaca Grenz’in satış ve pazarlama çalışması yaptığını anlatan Cumhur Sefer, Almanya’dan yıl boyunca turist göndermek için otellerle sıcak temas halinde olduklarını kaydetti.

Alman turistlerin kültür turlarına ilgisinin artması için daha fazla tanıtım yapmak gerektiğine dikkat çeken Sefer, COOP TRR’nin başlıca kültür destinasyonu olarak İstanbul’u hep ön planda tuttuğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “Antalya’daki yapılanmamızın bir benzerini çok yakında İstanbul’da kurmak istiyoruz. İstanbul, bir dünya kültür başkenti olarak daha fazla turisti hak ediyor. Alman turistlerin ilgisini arttırmak için daha çok çalışacağız.”

2019'da 6 milyon Alman turist hedefi

COOP TRR CEO’su Cumhur Sefer, gelecek yıl Almanya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 5 milyonu rahat geçeceği, 6 milyonu zorlayacağı tahmini de yineleyerek, fiyat dengesinde de pozitif ibre gördüklerini vurguladı.

Alman ailelerin ilgisinin geri dönmesinin yanı sıra, kültür ve spor, özellikle de golf turizmine de ilginin yeniden başladığını aktaran Sefer, kış satışlarının iyi gittiğini yılbaşı sonrası kültür turlarının satışının artacağını sözlerine ekledi.