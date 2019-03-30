'Çinli turist sayısı katlanarak artacak'

ÇİN'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Türkiye'nin Çinli turistler için en çok merak uyandıran ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Çin ile Türkiye arasında turizm hacminin potansiyeli çok büyük ve Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının gelecek dönemde katlanarak artmasını bekliyoruz." dedi. Büyükelçi Dıng, ikili ticaret, yatırım, turizm gibi alanlarda iş birliği potansiyeli ve gündemdeki uluslararası konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Turizmde yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 artış var"

Dıng, geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 400 bini aştığını anımsatarak, "Bu yılın ilk çeyreğinde kesin olmayan rakamlara göre yüzde 30 artış gözlendi. Bu çok iyi bir işaret. Yılın ilk çeyreğinin turizm için ölü sezon olduğunu göz önünde bulundurursak bu artış çok önemli." ifadesini kullandı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl iki defa görüştüğünün altını çizen Dıng, iki ülke liderlerinin teşvikiyle başta ticaret ve turizm alanlarında iş birliğinin hızla geliştiğini söyledi. Dıng, 2021'de iki ülke arasındaki diplomatik ilişki tesisinin 50. yılını kutlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "2021 yılında Türkiye'nin Çin'e ihracatını 8 milyar dolara, Çin'in Türkiye'ye yatırımını 6 milyar dolara, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını ise 1 milyon seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Çin'de yıllık geliri 20 bin ABD dolarının üstündeki vatandaş sayısı 150 milyona ulaştı. Çin'den yurt dışına seyahat eden kişi sayısı da 150 milyon kişiyi aştı. Bu 150 milyon kişi arasında, her 150 kişiden biri Türkiye'ye gelse yılda 1 milyon hedefi rahatlıkla aşılabilir."

Terminallerde Çince tabela önerisi

Çinli turistlerin seyahat ettikleri ülkelerde diğer ülke turistlerinden daha fazla para harcadığının altını çizen Dıng, "Geçen yıl Türkiye'ye gelen 400 bin Çinli turistin en az 100 milyon dolar bıraktığını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu. Dıng, Çinli turistler için Türkiye'nin en çok merak uyandıran ülkelerden biri olduğu bilgisini paylaşarak, "Çin ile Türkiye arasında turizm hacminin potansiyeli çok büyük ve Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının gelecek dönemde katlanarak artmasını bekliyoruz. Çinli turistlerin artmasına paralel olarak Türkiye'deki ilgili yerlerde Çince işaret ve tabelaların konulması büyük rahatlık sağlar. Mesela havalimanı gibi önemli ulaşım terminallerinde Çince yön tabelaları kullanılabilir. Bu adım, daha çok Çinli turisti Türkiye'ye gelmeye teşvik eder." ifadesini kullandı. Türkiye'de göreve başlayalı yaklaşık 2 ay olduğunu dile getiren Dıng, "Çinli firmaların Türkiye'ye yönelik yatırım ilgisinin, hayallerimin çok ötesinde olduğunu gördüm." dedi. Dıng, bu ilgide en büyük payın "Kuşak ve Yol" inisiyatifinde Türkiye'nin oynadığı kritik rol olduğunu kaydederek, bu eğilimin inisiyatifin şekil bulmaya başlamasıyla katlanarak artacağı değerlendirmesini yaptı.

"Tarım ürünleri patlama yaratabilir"

Türkiye'nin Çin ile ciddi bir ticaret açığı bulundurduğunu belirten Dıng, "Ticaret açığın giderilmesinde Türkiye'nin Çin'e tarım ürünleri ihracatı, diğer kalemlerin de önünü açacak bir patlama yaratabilir. Çin'in Türk kirazı ithalatında bu yıl artış bekliyoruz. Elimdeki verilere göre, bu yıl 3 bin ton Türk kirazı ithal edeceğiz. Gelecek yıllarda bu rakamın 10 bin tonu aşmasını bekliyorum." şeklinde konuştu. Dıng, Türkiye tarım sektörü için Çin pazarının dev fırsatlar barındırdığına işaret ederek, buna rağmen Türk ürünlerinin Çin'de yeteri kadar tanınmadığını kaydetti. Buna örnek olarak Antep fıstığını veren Dıng, "Çin'de çok sayıda ülkenin Antep fıstığı var. Çinliler Antep fıstığı yemeyi seviyor ama kaç kişi en iyi Antep fıstığının Türkiye'de üretildiğini biliyor?" ifadesini kullandı. Dıng, ticaret açığının kapatılmasında diğer bir öncü gücün de yatırım ve turizm alanları olabileceği değerlendirmesini yaparak, "Çin'in şu an Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Yaklaşık 8 bin Türk personel Çin yatırımlarında çalışıyor. İstanbul'daki Kumport Limanı, Huawei gibi Çin işletmelerinde çalışanların en az yüzde 90'ı Türklerden oluşuyor." dedi.