Çimtur’da kriz sürüyor

ÇİMTUR'UN ellerinden alınmak istendiğini iddia eden, bu konuda Alanya Belediye İmar Komisyonunda görevli bir meclis üyesinin de aralarında olduğu bir grubu itham eden Çimtur sakinlerinin son iddiaları şu şekilde:

"Çimtur Tatil Sitesi ve Çimtur Devremülkleri, 1992 yılından 2000 yılına kadar Çimtur A.Ş. ünvanlı bir firma tarafından yönetilirken, şirketin tüm hisselerini Çimse-İş sendikasına satmasıyla, site ve devremülk yöneticiliğini 2000 yılından 2016 yılına kadar Çimse-İş Sendikası Genel Merkez yöneticileri yaptı. 2015 yılında Çimse-İş sendikası, üzerindeki binaların tamamına sahip olduğu bir parseli (126/26) site yönetiminden ayırarak buraya otel yapma kararı aldı. D-400 Karayolu ile site arasında kalan ve site kurulurken kamuya terk olarak bırakılan yeşil alana, Alanya belediyesi tarafından yönetmeliklere aykırı olduğunu düşündüğümüz, tartışmalı bir imar planı uygulaması ile otel inşaatından çıkan hafriyat molozları dolgu malzemesi yapılarak, site içerisindeki binaları ve can güvenliğini tehdit edecek şekilde devasa bir istinat duvarı yapıldı. Yapılan istinat duvarının üzeri otopark haline getirilerek maliklere tebliğ dahi edilmeden, usulsüz olduğunu düşündüğümüz bir ihale ile üç yıllığına Çimse-İş sendikasına otopark olarak kiraya verildi.

‘RİSKLİ YAPI ŞERHİ USULSÜZCE KONDU’

2015 yılı sonlarında sendika elinde bulunan tüm devremülk hisselerini, sadece bu hisseleri almak üzere kurulan paravan bir şirkete muvazaalı bir şekilde devretti. Aynı yılın sonunda paravan şirket, devremülk hisselerinin çoğunlukta olduğu yüzölçümü 18 bin 266 metrekare olan parselde (123/1) hisselerinin bulunduğu 7 blokta risk analizi yapılması talebi ile sahibi belediye meclis üyesi olan bir yapı denetim firmasına başvurdu. Amaç binaları riskli gösterip yıkmak ve tabi ki çok değerli araziyi iç etmekti. Firma 2017 yılı başlarında 9 bloklu parselin 7 bloğunda hiçbir maliğe haber dahi vermeden işlemleri tamamladı. Sahibi belediye meclis üyesi olan yapı denetim firması tarafından hazırlanan ve içeriğinin tamamına yakını 6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliği hükümlerine aykırı bulunan rapora rağmen hiç bir inceleme yapılmadan, binalarımıza hukuksuz ve usulsüz bir şekilde riskli yapı şerhi kondu. 2 Mart 2017 tarihinde Alanya Tapu Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi tarafından maliklere binaların iki ay içerisinde boşaltılmasına dair tebligatlar geldi. Yasal itiraz süresi içerisinde karara itiraz ettik. İtirazlar Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilip karar verilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Heyet risk analiz raporunun gayri ciddi ve gerçekçi olmadığı, ilgili yasaya uygun olmadığı sonucuna vararak raporu oybirliği ile reddederek Antalya İl Müdürlüğüne gönderdi. Müdürlük anlamsız bir şekilde kararı uygulamayarak bakanlıktan görüş isteyeceğini söyledi. Bakanlık inisiyatifin müdürlükte olduğuna dair yazısını müdürlüğe tebliğ ettikten sonra müdürlük analizin tekrar yapılmasına karar verdi ve analiz tekrarlandı. İkinci yapılan analizin de usulsüz olduğuna dair rapora tekrar itiraz ettik ve itiraz tekrar Konya’ya gönderildi. Heyet raporu, ilk raporda olduğu gibi gerçekçi bulmadı ve bu kez analizlerin tekrar yapılması yönünde rapor düzenledi. Binalarımızdan bugüne kadar iki kez karot alındı.

ÜÇÜNCÜ KEZ KAROT ALINMASI İSTENDİ

İlkinde lisanslı firma tarafından 2016 yılı Aralık ayında alınıp, balkonlardan gelişigüzel atılarak, çuvallarla taşındı ve nihayetinde gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Konya Teknik Heyetince İl Müdürlüğü nezaretinde analiz tekrarı istendi. İkincisinde ise bizzat il müdürlüğü ekiplerince 2018 Mart ayında alındı ancak laboratuar sorumlusu tarafından karot kırımı sırasında 28 adet karot numunesi değer alınamaz hale getirildi. Kasıtlı olduğunu düşündüğümüz bu durum sonrası il müdürlüğünce yapılarımızdan üçüncü kez karot alınmak istendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tarafımızca yapılan itiraz sonrası, Bakanlık 5 Haziran 2018 tarihinde yapılara telafisi mümkün olmayacak zararlar vereceği düşüncesi ile, beton dayanımının tahribatsız geri tepmeli beton çekici metodu ile belirlenmesinin uygun olacağını il müdürlüğüne tebliğ etti. İl Müdürlüğü de lisanslı firmaya verilmek üzere hazırlanan 27 Haziran 2018 tarihli teknik raporunda, bakanlık görüşüne uyularak, yapılardan tekrar tekrar karot numunesi alınmasının yapılarda tehlike oluşturacağı gözetilerek, beton dayanımının tahribatsız yöntemler kullanılarak belirlenmesinin uygun olacağını belirtti. Yönetimimizce İl Müdürlüğü ve Teknik Heyete sunulan ODTÜ onaylı teknik raporla yapılarımızın sağlamlığı hiçbir şüpheye mahal vermeden kanıtlanmış olup, tekrar tekrar karot alınmasının, gereksiz bir şekilde yapılara telafisi mümkün olmayan zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayacağını her iki kuruma yazdığımız dilekçeler ile ilettik.

‘BUNUN ADI RANTSAL DÖNÜŞÜM’

Bakanlıkça inceleme altına alınan dilekçemiz ile ilgili işlemin sonucu beklenmeden ve Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Teknik Heyete çekincelerimizi bildiren dilekçemize de tatmin edici bir cevap verilmeden tarafımıza 4 Mart 2019 tarihinde analiz işlemlerin başlatılacağı tebliğ edildi. Konuya uzaktan yakından biraz ilgili herkes bilir ki, karot alma yöntemi tahribatlı bir yöntemdir ve yapıdan bir kez bile karot alınması yapıya zarar verir. Ancak tebliğ edilen yazıda itiraz değerlendirme teknik heyetinin yapılardan 3 kez karot alınmasının yapıya zarar vermeyeceği belirtiliyor ama teknik ve bilimsel bir açıklaması yapılmıyor. Özetle kentsel dönüşüm kanununun ruhuna ve amacına aykırı olarak, kanunun açıklarından faydalanılıp, suistimal edilerek rant elde edilmeye çalışılıyor. 3 yıldır biz bunlarla mücadele ediyoruz ve diyoruz ki; amacına aykırı olarak, organize bir şekilde, kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm."