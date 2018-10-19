CHP'lilerden esnaf odasına ziyaret

Alanya’ya gelen Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı da ziyaret etti

CHP'lilerden esnaf odasına ziyaret
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CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetim kurulu üyelerinin refakatiyle esnaf odasına giden iki belediye başkanı Nuri Demir ile birlikte istişarelerde bulundular. Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini sunarak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a yok olan mesleklere ilişkin son durumu ve 2018 turizm sezonunda yakalanan sayısal başarının esnafa yansımaları üzerine de değerlendirmelerini aktardı. Yanı sıra Uysal’a adaylığına ilişkin çıkmış oldukları yolda başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 19:30
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