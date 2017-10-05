CHP'li Budak turizme dikkat çekti

"ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) geçen yıla göre turizmde gelir hedeflerini 3 yıl için 9.2 milyar dolar daha düşürdü" diyen CHP'li vekil, bu tablonun cari veren Türkiye için stratejik sektör olan turizmde AKP afetinin belgesi olduğunu söyledi.

'HEDEFİ 20 MİLYAR DOLARA DÜŞÜRDÜLER'

2018-2020 Orta Vadeli Plan’daki turizm hedeflerini değerlendiren Çetin Osman Budak, turizm gelirlerinde ciddi bir gerileme olduğunu belirtti. Hükümetin bir yıl içinde gelir hedeflerini ikinci kez küçülttüğünü kaydeden Budak, "AKP Hükümeti, 2017 için belirlediği 35.5 milyar dolarlık gelir hedefini, geçen yıl 23.5 milyar dolara düşürmüştü, şimdi 20 milyar dolara indirmişler. Bu hedefin bile tutmama ihtimali yüksektir. Ayrıca üç yıllık bakıldığında ise 2017-2019 dönemi için de hedefler geçen yıl belirlenen hedefe göre 9.2 milyar dolar daha erimiş durumda. 2019 için öngörülen 26 milyar dolar gelir hedefini Türkiye 2008-2009 yılında yakalamıştı. Yani turizm gelirlerinde 10 yıl öncesine dönüldü. Bu tablo, AKP hükümetlerinin bir turizm politikası olmamasının, rehavetin, turizmi ve dünyayı okuyamamanın faturasıdır. AKP hükümetlerinin ağır ihmallerinin, Türkiye’yi yalnızlaştıran kavgacı dış politika adımlarının, AKP’nin sorumlusu olduğu siyasi afetin faturasıdır. AKP afetinin bedelini turizmciler, zaten 6 ay çalışabilen turizm emekçileri, üreticiler ve esnaf ödüyor. 80 milyon milletimiz ödüyor" şeklinde konuştu.

'OHAL İMAJININ SİLİNMESİ GEREKİYOR'

Turizmle ilgili, “Turizm stratejisinin yenilenmesi” ve “Sağlık turizminin geliştirilmesi” hedeflerinin konulduğunu ayrıca TBMM’ye sunulan torba kanun ile turizm tahsislerinin yeniden 49 yıla tamamlanması ya da bu alanların satışının öngörüldüğünü kaydeden Budak, “Turizm tahsislerinde kalan sürenin yeniden 49 yıla tamamlanması veya satış seçeneğinin sunulması, turizm stratejisinin yenilenmesinin gündeme alınması olumludur. Ancak bugünün acil gündemi turizmdeki turist ve gelir kaybını önleyecek adımlar olmalıdır. Avrupa pazarında 2016 yılı rakamları bile yakalanamadı ve kayıplar sürüyor. İlk 7 ayda gelir 10.1 milyar TL’dir ve turistlerin kişi başı harcaması 611 dolara kadar düşmüştür. O nedenle Avrupa pazarına yönelik etkin bir tanıtım ve imaj kampanyası yürütülmesi gerekiyor. OHAL altında bir Türkiye imajı, turizm için olumlu bir algı oluşturmuyor. Öncelikle OHAL’in kaldırılması ve OHAL imajının silinmesi gerekiyor. Ancak AKP iktidarı süreçten ders almış gibi görünmüyor. Cari açık veren ülkemiz için turizm, stratejik sektördür ancak AKP turizm sektörüne tek gözü kapalı bakıyor. Hedefleri küçülterek, turizmde yol alınmaz, alınamaz" dedi.