CHP'li Budak GZP'ye dikkat çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak turizm sektörünün durumu, talepleri ve çözüm önerilerini içeren rapor hazırladı. CHP'li Budak’ın partisinin meclis toplantısında sunumunu yaptığı raporda, son iki yılda sektörde önemli kayıplar yaşandığına işaret ederek krizin aşılması için öneriler sunuluyor. Raporda yer alan önerilerin başında turizmde krize neden olan Avrupa ülkeleri ile gerilen ilişkilere son verilmesi gerektiği belirtilerek tanıtım bütçesinin de beş katına çıkarılması öneriliyor. Budak’ın raporunda özetle şu görüşlere yer veriliyor: "Turizm, istihdam potansiyeli ve sağladığı döviz girdisiyle Türkiye için önemli sektörlerden biri. 2016'da büyük bir çöküntü ortaya çıkmış ve her üç turistten biri kaybedildi. Türk turizmi 2016'da, bir önceki yıla göre 10,8 milyon yabancı turist, 9,3 milyar dolar gelir kaybı yaşadı. 2017'nin ilk 7 ayında geçen yıla göre turist sayısı yaklaşık 2.3 milyon artarak, eski seviyelerine geldi. Rusya pazarındaki olumlu gelişmenin aksine Avrupa pazarında her dört turistten biri kaybedilmiş durumda. Avrupalı turist sayısı kayıp yıl olan 2016'nın gerisinde. Yurtdışı turizm hareketliliğinde yaşanan gerilemenin, iç turizmle telafi edilmesi mümkün değil."

'TANITIM BÜTÇESİ 5 KATINA ÇIKARILMALI'

Raporda, turizm sektöründe yaşanan krizin çözülebilmesi için şu çözüm önerilerinde bulunuldu: "Tanıtım bütçesi beş kat artırılmalı, 100 milyon Dolar'dan 500 milyon Dolar'a çıkarılmalı. Reuters, BBC, ARD, ZDF gibi etkin haber ajansları, televizyon kanalları ve radyolarda tanıtım ve imaj kampanyası yürütülmeli. Türkiye'ye gelecek turistler için 20-30 Euro'luk hediye çekleri verilmesine ilişkin kampanyalar oluşturulmalı. Uçak yakıt desteği boş koltuk desteğine dönüştürülmeli. THY'nin Antalya, Gazipaşa-Alanya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'e yurtdışından ek tarifeli seferler düzenlemesi sağlanmalı. Antalya Havalimanı'nın aktarma limanı olması sağlanmalı. Turizm işletme ve yatırım belgeli işletmeler için eğlence vergisi muafiyeti ve alkollü içecekler için ÖTV iadesi sağlanmalı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere tarımda olduğu gibi faizsiz veya düşük faizli kredi desteği sağlanmalı. Turizm sektöründe KDV sistemi gözden geçirilmeli. Mesleki çatı örgütü (Türkiye Turizm Konseyi) oluşturulmalı. Kırsal Turizm Kanunu çıkarılmalı.

