CHP'den Thomas Cook raporu

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan tarafından hazırlanan Thomas Cook iflasıyla ilgili rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Thomas Cook'un Türkiye'de 29 otel işlettiği ve toplamda 2 milyona yakın turist getirdiği belirtilen raporda, 950 binle Thomas Cook'un en çok koltuk planladığı üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekildi. Thomas Cook'un iflasıyla birlikte işletmelerin yaşayacağı ekonomik kayba ilişkin henüz net bir rakamın ortaya konulmadığı belirtilen raporda, tahmini rakamların turizm işletmelerini büyük zorluklarla karşı karşıya bırakacağı öngörüsünü oluşturduğu kaydedildi. CHP'li vekiller, hazırladıkları rapora 11 maddeden oluşan önerilerini de ekledi.

İŞTE CHP'NİN 11 ÖNERİSİ

1- Alacaklıların İngiltere'de iflas masasına kaydı ve tasfiye işlemlerinin takibinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde koordinasyon ve danışma merkezi kurulması ve söz konusu işletmelerin bulunduğu illerde de irtibat birimleri oluşturulması.

2- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, uluslararası tecrübeye sahip firmalardan hizmet satın alınarak tasfiye sürecindeki işlemlerin takip edilmesi.

3- İngiltere'den olan alacaklar için İngiltere'nin duyurduğu web sitesi üzerinden iflas masasına kaydedilmesi sürecinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde yürütülmesi,

4- İşletmelerin Thomas Cook şirketinden olan alacaklarının gelir hesaplarından düşülmesi, böylece gelir ve kurumlar vergileri ile geçici verginin ertelenmesi,

5- Hazine ve Maliye Bakanlığınca beyanname verme ve ödeme süreleri Eylül 2019 dönemi KDV için 25 Kasım 2019, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine Geçici Vergi için de 3 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılması,

6- Söz konusu işletmelerin iflas eden şirketten olan alacakları tahsil edilinceye kadar veya en az 1 yıl süreyle turizm payından muaf tutulmaları,

7- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından mağdur işletmelere destek sağlanması,

8- Sektöre yönelik 1 yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli ve düşük faizli banka kredisi imkanı sunulması,

9- Mağdur olan birçok işletme bulunduğu göz önüne alınarak, alacakların takibinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından tek elden gerçekleştirilmesi,

10- Olası benzer durumlarda işletmelerin zor durumda kalmalarının önlenmesi amacıyla Ajans kaynakları kullanılarak Turizm Sektörü Alacak Sigorta Sistemi kurulması,

11- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, oluşacak kapasite boşluğunun doldurulması için turist potansiyeli bulunan ülkelerin önde gelen tur operatörleri ile havayolu şirketleri nezdinde girişimde bulunulması. (İHA)

