‘Çekya'da gözler Türkiye’yi aradı’

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çekilmiş olduğu fuarlardan biri olan Çekya Holiday World’e katılarak temaslarda bulundu. Yaptığı görüşmeler ve edindiği bilgiler ışığında Prag’da bir açıklama yapan Dahaoğlu, 28’inci kez kapılarını açan fuarın Orta Avrupa ülkelerini kapsıyor olması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Çekya’dan Türkiye’ye giriş yapan ziyaretçi sayılarını açıklayan Dahaoğlu, “Ülkemize Çekya’dan 2014’de 151 bin 897, 2015’de 135 bin 338, 2016’da 46 bin 962, 2017’de 83 bin 409 ve 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 97 artışla 164 bin 637 yolcu geldi” dedi.

‘THY HAFTADA 21 KEZ İSTANBUL’A UÇUYOR’

Dahaoğlu, “Türk Hava Yolları (THY) Prag Müdürü Gökhan Çetin, 19 yıldır THY’nin Prag’dan Türkiye’ye seferlerini sürdürdüğünü, günde 3 sefer olmak üzere haftada 21 kez İstanbul’a uçtuklarını, bölgede yaşayan 180 bin civarındaki 3’üncü kuşak Vietnamlının ülkelerine gitmek için aktarmalı THY’yi kullandıklarını söyledi. THY yetkilileri 77 metrekare stantta tanıtım ve çeşitli ikramlar yapıyor. Fuara bu yıl Turizm Bakanlığı katılmayınca başka Türk firmaları da katılmamış. Hatta üzücüdür ki ‘Türkiye’den kimse yoktu’ denilebilir. Şehri karış karış gezen tramvaylar bile THY görselleriyle giydirilmiş. THY de olmasa Türkiye akıllarda olmayacaktı. Ayrıca THY ile blogger, basın mensubu ve sosyal medya fenomenlerinin Alanya’ya getirilmesi konusunda verimli görüşmeler yaptım” dedi.

‘TALEP ÇOK OLUNCA EK UÇAK KONUYOR’

Dahaoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Acente olarak da sadece Fibula Travel, 45 metrekarelik bir stant açmış. Firmanın genel müdürü Tunç Sudoğan, 2019 yılında en çok satılan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bu sene yeni açılan acentenin 2019 ilk yıl hedefinin 5 bin kişi olduğunu belirtti. Blue Style acentesi bu sene 26 bin koltuk almış ve kapasitesinin şimdiden yüzde 70’ini satmış. Yetkililer haziran itibariyle ek uçak koyacaklarını açıkladılar. Fuarda önemli acente ve tur operatörleri tanıtım ve kontrat çalışmalarını sürdürüyor. Büyük tur operatörlerinden Çedok, Orex, Exim ve Fischer yetkilileri kapasite arttırdıklarını ve 2019 sezonunda paket tur pazarının yüzde 30 genişleyeceğini söylediler. Fakat her yerde söylem aynıydı. Türkiye’ye turist gönderen ülkeler arasında 11’inci sırada yer alan Çekya’da gözler Türkiye’yi aradı."

