Çavuşoğlu’na turizmciden büyük ödül

Alper KUTAY

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD Başkanı Ali Kızıldağ ile birlikte POYD yöneticileri Hakan Duran, Selçuk Meral Meral, Ülkay Atmaca ile asistan Funda Erbil, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette POYD Başkanı Ali Kızıldağ, POYD’un ‘Turizme Destek Veren Devlet Adamı’ ödülünü Mevlüt Çavuşoğlu’na takdim etti. Bakan Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada, turizm sektörünün sıkıntılarını bildiğini belirterek, “Dışişleri Bakanı olarak yaptığım yurtdışı resmi gezilerinde devlet adamlarına Türkiye turizmini anlatıyorum. En kısa sürede Antalya’ya geleceğim ve sektör temsilcileri ile bir arada olacağım” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: FUARLARA KATILACAĞIM