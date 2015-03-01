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Çavuşoğlu’na turizmciden büyük ödül

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), ‘Turizme Destek Veren Devlet Adamı’ ödülünü Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na verdi

Çavuşoğlu’na turizmciden büyük ödül

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), ‘Turizme Destek Veren Devlet Adamı’ ödülünü Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na verdi

01 Mart 2015 Pazar 15:28
Çavuşoğlu’na turizmciden büyük ödül
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Alper KUTAY
PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD Başkanı Ali Kızıldağ ile birlikte POYD yöneticileri Hakan Duran, Selçuk Meral Meral, Ülkay Atmaca ile asistan Funda Erbil, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette POYD Başkanı Ali Kızıldağ, POYD’un ‘Turizme Destek Veren Devlet Adamı’ ödülünü Mevlüt Çavuşoğlu’na takdim etti. Bakan Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada, turizm sektörünün sıkıntılarını bildiğini belirterek, “Dışişleri Bakanı olarak yaptığım yurtdışı resmi gezilerinde devlet adamlarına Türkiye turizmini anlatıyorum. En kısa sürede Antalya’ya geleceğim ve sektör temsilcileri ile bir arada olacağım” dedi.
ÇAVUŞOĞLU: FUARLARA KATILACAĞIM
Bakan Çavuşoğlu, ITB Berlin Turizm Fuarı ile MITT Moskova Turizm Fuarı’na da katılmak istediğini, herhangi bir aksaklık olmadığı taktirde fuarlarda turizmcilerle birlikte olacağını ifade etti. Ali Kızıldağ ise yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun kendi alanında en üst düzeyde turizm için çalışmalar yaptığını ve her zaman turizmcilerin yanında olduğunu kaydetti. POYD Başkanı Ali Kızıldağ ve yöneticiler Anıtkabir’i de ziyaret etti. Kızıldağ, Anıtkabir’de ziyaretçi defterine, “Demokrasinin ve Cumhuriyetin bekçisi olacağız. Ruhun şad olsun” diye yazdı.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 14:41
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