Çavuşoğlu raporunu sundu veda etti

BAŞKAN Çavuşoğlu son 6 yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında "Son 2 yıldır yapmış olduğumuz faaliyetleri sunmak için buradayız. Bu sunum benden sonra gelecek arkadaşlara da bir done olmuş olacak. Sayın Bilal beyin 91 yılında kurmuş olduğu bölgesel yürütme kurulunu bugüne kadar getirdik. Bu bir bayrak yarışı. Bundan sonra da içerisinde yer alarak her zaman destek vereceğim. Zira Alanya'mızın daha iyi olması hepimizin isteği. 2018 turizmde iyi giden bir yıl. 7. ayı geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 6 milyon turist sayısına ulaşmış durumdayız. Bu mutluluk verici. Turizmde kötü geçen 2 yılın ardından bu yıl toparladık diyebiliriz. Yeni Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizmin içerisinden gelen bir bakan ve ciddi faydaları olacağını düşünüyorum. Mehmet Ersoy, TÜRSAB'la iyi ilişkiler içerisinde. Önümüzdeki süreçte turizmcilerle de iyi ilişkiler içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. 2019 yılının hem fiyat açısından hem de turist sayısı açısından daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Kısa bir turizm değerlendirmesinin ardından TÜRSAB'a dönecek olursak eğer, geride bıraktığımız 6 yıl içerisinde Alanya'da zorluklar da çektik. Eskiden 16 belde ve 16 belediye başkanımız vardı. Ziyaretlerimizle birlikte hakimiyeti sağlayabiliyorduk. Lakin büyükşehir yasasıyla birlikte, hakimiyeti sağlama noktasında ciddi sıkıntılar yaşadık. Alanya'da seyahat acentası olmak zor. Çünkü kaçak acentacılık faaliyeti artıyor ve önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu noktada bizlerin de duyarlı olması gerekiyor. Özellikle kaçakla mücadelede bizzat işin içerisinde olan bizlerin duyarlı olması şart. Bunun yanı sıra Turizm Danışma'da sıkıntılarımız oldu. Alanya'da turizm danışma, 9 tane komisyona üye ve bize zaman ayıramıyor. Örneğin Kemer'de imza yetkisi olan 7 kişi varken Alanya'da 2.5 kişi var. Bir arkadaşımız doğum izinden kaynaklı tam mesai görev yapmıyor. Turizm danışmamızda problem var. Benden sonra gelecek arkadaşlarımız umarım ki bu noktada bir çalışma yaparlar. Zor geçen bu 6 yılda, sektörün de kötü gitmesinin de etkileri oldu. 2018 turizmde ivmenin tekrar yükselmeye başladığı bir yıl oldu. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Eleştirilerinize her zaman açığım. Ben öncelikle ekibime çok teşekkür ediyorum. Bu güne dek birlikte çalıştık. Onlarsız olmazdı. Ekip işi çünkü yaptığımız iş. Bundan sonra da yine TÜRSAB için çalışmaya, içerisinde yer almaya devam edeceğiz Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun ardından Bölgesel Yürütme Kurulu Denetim Personeli Şevket Mutlu, son 2 yılın faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüde yerini aldı.