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Çavuşoğlu, otelcileri ITB'de uyardı: Asla fiyat kırmayın

Dünyanın en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen Almanya'daki ITB Berlin'de yer alan Alanya standında son derece hareketli saatler yaşanıyor. Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Alanya standına geldi ve otelcileri uyardı

Çavuşoğlu, otelcileri ITB'de uyardı: Asla fiyat kırmayın

Dünyanın en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen Almanya'daki ITB Berlin'de yer alan Alanya standında son derece hareketli saatler yaşanıyor. Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Alanya standına geldi ve otelcileri uyardı

05 Mart 2015 Perşembe 08:45
Çavuşoğlu, otelcileri ITB'de uyardı: Asla fiyat kırmayın
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ALANYA'NIN ilk kez 30 metrekarelik stantta tanıtıldığı ITB Berlin Turizm Fuarı kapılarını açtı. Alanya, ITB Berlin'de ALTSO, ALTAV ve ALTİD tarafından ortak tanıtılıyor. Fuarda Alanya standı yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. 
Alanya, ITB Berlin'de 30 yıl aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bağımsız olarak açılan stantta tanıtılıyor. Alanya'nın 2015 turizm sezonundaki performansını da büyük ölçüde ortaya çıkarak olan fuardaki 30 metrekarelik stantta 'Çatı Projesi' kapsamında ALTSO, ALTAV ve ALTİD ortaklığında tanıtım yapılıyor. 
ALANYA STANDINA ZİYARETÇİ AKINI
Alanya standının ilk ziyaretçileri TUROB Başkanı Timur Bayındır ve eski Gazipaşa Kaymakamı olan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin oldular. Alman Miss Alanya Tanıtım Elçisi Michelle Flanders'in de yer aldığı tanıtım standında ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTAV Başkanı Faik Kaptanoğlu, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ziyaretçileri karşılıyor. ITB'de ikili görüşmelere de başlandı. Fuarda önemli tur operatörlerinin yetkilileri ile temaslar yapılıyor. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Antalya Valisi Muammer Türker, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Antalya-Muratpaşa'nın Gazipaşalı Belediye Başkanı Ümit Uysal da Alanya standını ziyaret ettiler. Alanyalı otelciler ve acentacıların yanısıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu da Alanya standında bulunuyorlar. 
ÇAVUŞOĞLU: FİYAT KIRMAYIN
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ITB Berlin Fuarı'na geldi. Çavuşoğlu, ASKA Group Otelleri sahibi Ramazan Aslan ve MC Hotels sahibi Mehmet Çelebioğlu'nun açtığı stantları ziyaret ettikten sonra Alanya standına geldi. 
Bakan Çavuşoğlu, ITB Berlin'de tanıtım yapan bölge otelcilerine "Asla fiyat kırmayın çünkü turist gelecek. Turist sayısı azalabilir ancak korkulan kadar kötü bir durum yok" dedi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, turizmciler adına Bakan Çavuşoğlu'na tur operatörlerine yapılacak yakıt yardımı kapsamının genişletilmesi ve bazı ülkelere vizenin kaldırılması yönündeki talepleri iletti. Çavuşoğlu "Kapsam önümüzdeki günlerde genişleyebilir. Yakıt desteği sadece Rusya'dan gelen uçaklara değil, Avrupa'dan gelen uçaklara da verilebilir. Turist sayısını arttırmak için çeşitli ülkelere vizenin kaldırılması konusunda da çalışmalar var" şeklinde konuştu. 
Çavuşoğlu, ısrarlı davetlere rağmen ITB Berlin'de sadece Alanya standında oturup çay içti, turizmcilerle sohbet etti ve "Memleketimin ayrıcalığı olsun" dedi. 
İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
ALTSO heyeti, fuarda Thomas Cook'tan Raldy de Haan ve Giorgio Volpe ve Öger Tours'dan Altan Tarakçı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde, turizm sezonu hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Alanya hakkında da bilgiler verildi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ITB Uluslararası Turizm Fuarı'nın dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğuna dikkat çekerek, 186 ülkenin fuarda stant açtığını söyledi.
ALTAV ve ALTİD ile birlikte ortak tanıtım yaptıklarını söyleyen Başkan Şahin, ALTSO’nun yaptığı iş gezilerine de değindi. ALTSO üyelerinin iş gezileri sayesinde yurtdışında ikili görüşmeler anlamında önemli fırsatlar yakaladığını vurgulayan Şahin "Üyelerimiz yurtdışına gerçekleştirdiğimiz iş gezilerinde, yurtdışında yapılan üretimi yerinde inceleyip, son teknolojiyi yakından takip ediyorlar" dedi.
ALTSO HEYETİNDE KİMLER VAR?
ALTSO heyetinde ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mehmet Ali Dim, ALTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, Kanal A Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dizdaroğlu, ALTSO Meclis Üyeleri, ALTSO üyeleri ve gazeteciler yer alıyor. ALTSO heyeti, Berlin temaslarını tamamladıktan sonra 7 Mart 2015 Cumartesi günü Alanya'ya dönecek. 
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Son Güncelleme: 04.03.2015 15:36
Anahtar Kelimeler:
ALTSOTurizm FuarıItbAlanyaBerlin
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