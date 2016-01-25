Çavuşoğlu'ndan kritik vize açıklaması

Çavuşoğlu, Ankara Palas'ta düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Siyasi Diyalog Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son dönemde dünyadaki gelişmelerin iki taraf arasında işbirliğinin önemini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl 29 Kasım'da yapılan zirvenin, ilişkilerin canlandırılması için yeni bir başlangıcın ilk adımı olduğunu belirten Çavuşoğlu, zirvede işbirliğini güçlendirmek için düzenli görüş alışverişini sağlama ihtiyacını tespit ettiklerini ve bu amaçla üst düzey diyalog kararlarının artırılması ve yılda iki kez zirve düzenlenmesi konusunda mutabık kalındığını hatırlattı. Bu toplantının da zirveye hazırlık mahiyeti taşıdığını ifade eden Çavuşoğlu, zirve öncesi bu formatta yeniden bir araya geleceklerini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda müzakere sürecinin yanı sıra güncel ve bölgesel konuları ele aldıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bugün karşı karşıya kaldığımız sınamalar Türkiye ile AB arasında daha düzenli ve eşgüdümlü bir işbirliği sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Suriye krizinin bölge ülkeleri ve AB için yarattığı sorunların üstesinden ancak birlikte gelebiliriz. Terörle mücadelede etkin işbirliği dayanışma olmadan başarı sağlamamız mümkün olabilir mi? Düzensiz göçün yarattığı dalgalanmaları ancak birlikte çözebiliriz. Enerji güvenliği hem Türkiye ve hem de AB için aynı düzeyde önem arz eden bir başka konu. Türkiye ve AB'nin tüm bu meseleleri daha somut şekilde çözebilmesi için bugün kapsamlı ve faydalı bir görüş alışverişi gerçekleştirdik. Ortak gündemimizde önemli bir yere sahip olan göç eylem planının her iki tarafça uygulaması konusunu da ele aldık. Türkiye bu yöndeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor."

Ekim ayından itibaren Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahat edebilmesi için her iki tarafın da sonuç odaklı bir anlayış içinde sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Tüm alanlarda vatandaşlarımızın ve AB vatandaşları arasındaki etkileşimin hızla artmasını sağlayacak. Böylelikle kamuoyundaki ön yargıların aşılmasına yönelik büyük bir adım atmış ve üyelik sürecinin önündeki bir engelin aşılması gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

Bakanı, Türk vatandaşlarının Ekim ayından itibarenbölgesindesiz seyahat edebilmesinin, tüm alanlarda Türk ve Avrupa Birliği vatandaşları arasındaki etkileşimin hızla artmasını sağlayacağını belirterek, önyargıların aşılmasına yönelik büyük bir adım atılacağını ve üyelik sürecinin önündeki bir engelin daha aşılacağını söyledi.