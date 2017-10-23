Çavuşoğlu: Gelecek yıl Almanya pazarında turist patlaması olacak

BELEK'TE bulunan Xanadu Hotel'deki gala yemeğinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sahneye çıkarak davetlilere seslendi. Gelecek yıl turizmde çok önemli gelişmeler yaşanacağını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeniden Avrupa'da ve ana pazar Almanya'da turist patlaması yaşacağını söyledi.

Ülkeler arasında zaman zaman sorun çıkabileceğini ve bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, siyasetçilerin halkı cezalandırmaması gerektiğini belirterek şunları sçyledi:

''SİYASETÇİLER SİVİL HALKI CEZALANDIRMAKTAN KAÇINMALI''

''Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olabilir, bazı sorunlar da yaşanabilir. Bizlerin görevi diyalog yoluyla o sorunları aşmak. Bu konuda samimi çabalar sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz ama siyasetçiler özellikle bir sorun yaşandığı zaman kendi vatandaşlarını yani sivil halkı cezalandırıcı adımlardan kaçınmalıdır. Bu sene turist sayısının artmaya başladığını gördük. Antalya'ya gelen, golf oynayanların sayısı da artmaya başladı."

''TURİST PATLAMASI YAŞANACAK''

İngiltere'den gelen turist sayısında artış var. Gelecek yıl görüyoruz ki Avrupa'nın her yerinden özellikle ana pazarımız olan Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında artış olacak, talep patlaması olacak. Turizmcilerin yanında olacağız. Türk turizminin farkı, insan sevgisi ve verdiği hizmet kalitesi dünyada yok. THY'den daha iyi bir havayolu şirketi var mı. Sadece THY mi, Türkiye'deki özel havayolu şirketleri de kaliteli hizmet veriyor.

Türkiye'deki oteller çok kaliteli, fiyatlar uygun.Bizim görevimiz de turizm sektörüne, sizlere yardımcı olmak. Ben turizm sektörünün hizmetkarı olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hep birlikte çok daha güzel şeyler yapacağız."

''OTI'NİN ÇALIŞMALARINI TAKTİRLE İZLİYORUM''

OTİ Holding'in çalışmalarını takdirle izlediğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, ''OTI Holding, Türkiye'den çıkıp artık dünya markası oldu. 2 milyondan fazla insana hizmet vermek herkesin yapacağa bir iş değil. OTİ Holdingin özellikle bazı ülkelerde ilişkilerimizin daha iyi noktaya gelmesi noktasında gayretlerini Dışişleri Bakanı olarak en yakından ben biliyorum" dedi.

Türk turizmine verdiği desteklerden dolayı OTO HOlding yöneticilerine ve iş ortaklarına teşekkür eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı.

"2002 yılında yılda 13 milyon turistten 2014 yılında 34 milyon turiste çıktıysak sizin sayenizde oldu. 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'ye gelen turist sayısında biraz düşüş oldu. Bunun sebeplerini hepimiz biliyoruz ama Türkiye'ye olan desteğinizi hiç azaltmadınız, zor zamanlarda Türkiye'nin ve turizmin yanında oldunuz."

AYIK: OTI HOLDİNG'İN ALMANYA YATIRIMI ÖNEMLİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise OTI Holding'in Almanya'ya yaptığı yatırımla çok önemli kaynak pazar oluşturulacağını söyledi.



Toplantıya katılan Rus Turizm Endüstrisi Başkanı Sergei Pavlovich Schipilko, Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gerald Lawless, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da birer konuşma yaparak OTI'nin 25. yılını kutladı.

