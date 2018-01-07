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Çavuşoğlu-Gabriel buluşması turizmcinin umudu oldu

Haftasonu Almanya'da gerçekleşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel buluşması, Alanyalı turizmcinin umudu oldu. Turizmci "Buzları eriten bu görüşme, satış dönemindeki turizme doping olacak" diyor

Çavuşoğlu-Gabriel buluşması turizmcinin umudu oldu

Haftasonu Almanya'da gerçekleşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel buluşması, Alanyalı turizmcinin umudu oldu. Turizmci "Buzları eriten bu görüşme, satış dönemindeki turizme doping olacak" diyor

07 Ocak 2018 Pazar 22:49
Çavuşoğlu-Gabriel buluşması turizmcinin umudu oldu
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Asiye ELİAÇIK

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilen Türkiye-Almanya ilişkilerinin tamiri için, her fırsatta 'Yakın dostum' dediği Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile önceki gün Gabriel'in doğum yeri olan Goslar kentinde bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin düzeltilmesine yönelik olarak yapılan görüşme sonrası olumlu mesajlar verildi. Olumlu mesajların ardından turizmciler de memnuniyetlerini dile getirdi. 
'BAKANIMIZA İLETMİŞTİK'
Alanya Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sıcak bir atmosferde Gabriel ile yaptığı barış görüşmesinin, Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi noktasında çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Şakiroğlu, "Zaten bizim turizmciler olarak Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan daha önce talep ettiğimiz konular arasında en önemlisi bu konuydu. Hem İskandinavlar'la, hem de Almanlar'la aramızı düzeltmemiz gerektiğini, özellikle Alanya piyasasının İskandinav ve Almanlara bağlı olduğunu bakanımıza söylemiştik. O da bu haklı isteklerimizi kırmayarak yerine getirmek için çabalıyor. İnşallah olumlu sonuçlar alırız. Çünkü Alanya, Rusya pazarına zorunluluktan girdi. Onlardan da şikayetçi değiliz tabi ki. Çünkü onlar da bizim sigortamız. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı bu görüşmeden çok memnunuz. İnşallah etkili olur ve bu sene iyi bir turizm sezonu geçer. Umarız siyasi olarak başka bir sorun yaşanmaz. Çünkü son 2 senedir oteller gerçekten zarar ediyor. Ayrıca ekonomik olarak Türkiye'nin de turizm gelirlerine ihtiyacı var" dedi.
'TURİZME BİRİNCİ DERECEDE KATKI SAĞLAR'
Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan da, böyle uyumlu bir politikanın oluşturulmasının Alanya ve Türkiye için çok faydalı olacağının altını çizdi. Orkan, "Ülkeler arasında bu şekilde ılımlı yaklaşımlarda ve söylemlerde bulunulması turizme birinci derecede katkı sağlayacaktır. Alman pazarı da ülkemizin en önemli pazarlarından biri. Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerde sayın bakanımızın sağladığı bu yumuşama ortamı, turizmimize de olumlu yansıyacaktır. Yıllardır alışılageldiği şekilde Alanya'da Avrupa pazarı daha öndeydi. Ama son yıllarda yaşananlardan dolayı Rus pazarı öne çıkmış durumda. Tabi ki hem Alman, hem Rus pazarı bölgemiz için çok önem arz ediyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, bölge turizmcileri olarak bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu ılımlı yaklaşımlar, güzel söylemler, ülke turizmini çok etkiler. 2018'in ilk günlerindeyiz ve şu anda turizmciler olarak satış yani rezervasyon aşamasındayız. İlişkilerin düzelmesi bu aşamada çok etkili olacaktır" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 23:07
Anahtar Kelimeler:
GörüşmeAlanyalı TurizmciSigmar GabrielMevlüt Çavuşoğlu
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