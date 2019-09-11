Çarpıcı rakam! 8 ayda 88 Rus turist tatilde öldü
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu yılın başından bugüne kadar Türkiye'de tatil yapan 88 Rus turistin öldüğünü söyledi.
TURİZM 11.09.2019, 08:45
RIA’YA konuşan Yerhov, turizm sezonu başladığından beri 88 Rusya vatandaşı turistin hayatını kaybettiğini, sayrıca sağlık durumu kötüleşen 40 turistin de Rusya’ya yollandığını belirtti.Ölümlerin büyük ölçüde ani iklim değişkliğinden kaynaklanan kalp ve damar hastalıklarına dayandığını belirten Büyükelçi Yerhov, “Daha çok ileri yaşlardaki turistler sorun yaşıyor. Sıcak, nefes darlığı, yüksek nem, kalp krizi, inme ve pek çok sorun yaşanıyor. Son dönemde turist otobüslerinin karıştığı trafik kazaları da var” dedi. Rus Büyükelçi ölü ve yaralı sayısındaki artışı, bu yıl Türkiye’ye giden Rus turist sayısındaki artışa bağladı. Yerhov 2018’de 6 milyona yakın turist geldiğini, bu yıl daha da fazla artış beklendiğini vurguladı.
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
|İmsak
|05:07
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:20
|Yatsı
|20:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0