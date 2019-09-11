Çarpıcı rakam! 8 ayda 88 Rus turist tatilde öldü

RIA’YA konuşan Yerhov, turizm sezonu başladığından beri 88 Rusya vatandaşı turistin hayatını kaybettiğini, sayrıca sağlık durumu kötüleşen 40 turistin de Rusya’ya yollandığını belirtti.Ölümlerin büyük ölçüde ani iklim değişkliğinden kaynaklanan kalp ve damar hastalıklarına dayandığını belirten Büyükelçi Yerhov, “Daha çok ileri yaşlardaki turistler sorun yaşıyor. Sıcak, nefes darlığı, yüksek nem, kalp krizi, inme ve pek çok sorun yaşanıyor. Son dönemde turist otobüslerinin karıştığı trafik kazaları da var” dedi. Rus Büyükelçi ölü ve yaralı sayısındaki artışı, bu yıl Türkiye’ye giden Rus turist sayısındaki artışa bağladı. Yerhov 2018’de 6 milyona yakın turist geldiğini, bu yıl daha da fazla artış beklendiğini vurguladı.