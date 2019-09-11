banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Çarpıcı rakam! 8 ayda 88 Rus turist tatilde öldü

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu yılın başından bugüne kadar Türkiye'de tatil yapan 88 Rus turistin öldüğünü söyledi.

TURİZM 11.09.2019, 08:45
Çarpıcı rakam! 8 ayda 88 Rus turist tatilde öldü
banner404

RIA’YA konuşan Yerhov, turizm sezonu başladığından beri 88 Rusya vatandaşı turistin hayatını kaybettiğini, sayrıca sağlık durumu kötüleşen 40 turistin de Rusya’ya yollandığını belirtti.Ölümlerin büyük ölçüde ani iklim değişkliğinden kaynaklanan kalp ve damar hastalıklarına dayandığını belirten Büyükelçi Yerhov, “Daha çok ileri yaşlardaki turistler sorun yaşıyor.  Sıcak, nefes darlığı, yüksek nem, kalp krizi, inme ve pek çok sorun yaşanıyor. Son dönemde turist otobüslerinin karıştığı trafik kazaları da var” dedi. Rus Büyükelçi ölü ve yaralı sayısındaki artışı, bu yıl Türkiye’ye giden Rus turist sayısındaki artışa bağladı. Yerhov 2018’de 6 milyona yakın turist geldiğini, bu yıl daha da fazla artış beklendiğini vurguladı.  

#Rusya #Ankara Büyükelçisi #Aleksey Yerhov #rus turist
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:29
Öğle 12:59
İkindi 16:32
Akşam 19:20
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545