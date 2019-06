Cankurtaran ve plaj yasası bilmeyeni yakıyor

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ILS ( Instrument Landing System – Aletli İniş Sistemi) belgesine sahip Altın Cankurtaran Eğitmeni Erhan Öztürk, deniz sahilleri ve havuzlarla ilgili önemli uyarılarda bulunarak, “Bir işletme alanı içindeki denizde boğulma olayı yaşandığında sahildeki tüm uyarı levhaları tam olsa bile cankurtaranların bulunduğu mesafe, denize çekilmesi gereken bariyerler, 200 metrelik barajın 15-20 santimlik eksikliğinde bile olsa işletmeci direkt adam öldürmek suçunu işlemiş sayılıyor. İşletmecinin kurumsal ya da özel olması fark etmiyor” açıklamasında bulundu.

CANKURTARANLIK YASALAŞTIRILDI

2006'da cankurtaran mesleği resmileştirildiğini anımsatan Öztürk, “Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatının “Havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinin uyması gereken kurallar” başlıklı 28. maddesine göreher türlü havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde sadece TSSF cankurtaran belgeli cankurtaranlar görevlendirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü; “İşletmeler cankurtaranı başka bir görevde çalıştıramaz. Havuzda, derinlik fark etmeksizin her bir havuz için asgari bir, büyük havuzlarda her 500 m2 için asgari iki bronz cankurtaran olmak üzere, risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran bulundurulması gerekir. Kaydırak bulunan havuzlarda, kontrolü birbirinden bağımsız her kaydırak için, gönderen ve karşılayan olmak üzere en az iki bronz cankurtaran bulundurulması zorunludur. Derinliği 3 ve daha fazla olan havuzlarda ise gümüş cankurtaran şartı var. Bunlar eksik olduğunda direkt işletmeci sorumlu”